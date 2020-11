Siêu mẫu Võ Hoàng Yến chia sẻ chuyện yêu xa

Võ Hoàng Yến tiết lộ cô và bạn trai luôn dành cho nhau sự tin tưởng khi yêu xa. Bản thân nữ siêu mẫu là một người mạnh mẽ trong tình yêu nên không mè nheo trước đối phương.



Võ Hoàng Yến luôn chia sẻ về cuộc sống, công việc cho người yêu dù cả hai đang ở xa ẢNH: FBNV

Võ Hoàng Yến xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện ra mắt chương trình Vietnam Why Not. Được biết, cô là một trong 9 mỹ nhân tham gia gameshow thực tế này. Siêu mẫu tiết lộ hiện tại, chương trình chỉ mới bắt đầu nhưng thử thách đang khó dần lên. Tuy nhiên, cô cảm thấy hào hứng vì: “Tôi có thêm kiến thức về những địa điểm du lịch ở Việt Nam, làm sao để kiểm soát được cảm xúc khi đối mặt với những thử thách khó. Bởi chương trình có những yêu cầu về trí tuệ, thể lực, cách làm đẹp... mà đôi khi mọi người không thể nghĩ ra. Chương trình yêu cầu cả ba người phải có sự hợp tác, không chỉ đơn thuần là kỹ năng cá nhân. Đôi khi cái này người này giỏi, cái kia người khác giỏi, mà trong thời gian ngắn, chúng tôi phải tìm cách linh hoạt để cho ra một hướng giải quyết tốt nhất".

Võ Hoàng Yến phủ nhận cô không phải là “chị đại" trong gameshow này. Nói về chuyện bị đồng đội Hoàng My nhận xét là có tính “sát thương cao", nữ siêu mẫu chia sẻ: “Khi tham gia chương trình, tôi luôn làm việc theo nhóm và học hỏi ở Hoàng My rất nhiều. Thông thường, mọi người nhìn thấy cô ấy rất giống bà cụ non, nhưng qua chương trình tôi thấy cô ấy trẻ trung hơn. Chúng tôi học hỏi lẫn nhau. Tôi đánh giá cô ấy thuộc dạng học thuật, luôn hướng mình vào những thứ chính chuyên, nghiêm túc. Tuy nhiên, thông qua chương trình này, My nói với tôi cô ấy được trẻ ra, mặc dù cả hai bằng tuổi nhau. My là một đạo diễn nên chỉ tôi về những góc quay, điều đó hỗ trợ cho việc vượt qua những thử thách của chương trình”.



Nữ siêu mẫu cùng đội với Hoàng My, Kim Duyên khi cùng tham gia show thực tế về du lịch ẢNH: BTC

Cũng trong dịp này, chân dài sinh năm 1988 cũng thoải mái chia sẻ về bạn trai hiện tại. Nhận xét về bản thân trong tình yêu, Võ Hoàng Yến thừa nhận: “Mỗi lần mè nheo là tôi đều bị bạn trai la. Cho nên tôi phải luôn giữ sự mạnh mẽ. Mặc dù ở xa nhưng chúng tôi luôn tâm sự, chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống. Chẳng hạn như hôm nay tôi làm gì, anh ấy thế nào... chúng tôi đều nói với nhau. Nếu có thời gian thì chúng tôi sẽ Facetime mọi lúc mọi nơi”. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 thừa nhận mặc dù luôn chia sẻ về công việc với đối phương nhưng khi cần đưa ra một quyết định nào đó, cô thường có những chính kiến riêng. Người đẹp giải thích: “Tức là tôi đưa lịch cho người yêu xem. Còn những công việc liên quan đến nghệ thuật thì đó là chuyên môn của tôi, anh hoàn toàn ủng hộ”.

Nói về nguyên tắc trong tình yêu, Võ Hoàng Yến chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng khi đã xác định yêu xa thì đầu tiên chúng ta phải có sự tin tưởng. Nếu không có sự tin tưởng thì chắc chắn sẽ không thể chờ đợi nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi xa nhau cũng phải 8 tháng”. Hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, chân dài khẳng định cô không đặt nặng chuyện phải “giữ" bạn trai vì cả hai luôn tin nhau. Người đẹp quan niệm: “Đó là yếu tố cơ bản trong tình yêu, nó quyết định được rằng cả hai có ở với nhau lâu bền hay không. Tôi cũng không đặt nặng chuyện tài chính khi yêu".



Chân dài thừa nhận cô thường xem những bình luận tiêu cực để hoàn thiện mình hơn ẢNH: FBNV

Thời gian qua, việc các nghệ sĩ bị chỉ trích, thậm chí là bị antifan lập group tẩy chay được dư luận quan tâm. Nói về câu chuyện này, nữ siêu mẫu chia sẻ: “Tôi xin phép không đưa nhận định của mình để đặt lên một cá nhân nào. Tuy nhiên, mọi người cũng biết tôi từng gặp nhiều vấn đề. Nhưng do ngày xưa tôi còn bồng bột, còn nếu bây giờ tôi sẽ có cách giải quyết khác, sẽ bàn bạc ý kiến với ê-kíp của mình. Nghệ sĩ thì làm dâu trăm họ và có những khó khăn riêng. Đối với tôi, tôi chấp nhận. Có thể khi xuất hiện tại một sự kiện, mọi người thấy tôi lộng lẫy, khó gần. Tuy nhiên tôi cũng như những người bình thường khác, cũng có những góc đơn giản, thậm chí giống như con nít vậy. Đó là những cơ hội, những góc mà tôi cho mình được thoải mái nhất và ai cũng có quyền được như vậy”.

Nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật, Võ Hoàng Yến thừa nhận cô đối mặt với không ít những tin đồn. Tuy nhiên, trước những bình luận tiêu cực, nữ siêu mẫu sẽ có cách xử lý riêng. Huấn luyện viên The Face Vietnam 2018 chia sẻ: “Những người đưa cho mình góp ý, lời không hay thì tôi luôn chọn lọc lại. Tôi là người siêng đọc bình luận. Tôi nghĩ đôi khi mình chọn lọc lại sẽ hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Còn khi đã hoàn thiện bản thân rồi, hài lòng rồi thì mình tiếp tục công việc một cách tốt nhất. Quan trọng là ngày qua ngày, tôi vẫn cống hiến cho khán giả. Có thể mọi người sẽ thấy rằng bây giờ tôi đã có nhiều năm trong nghề, nhưng tôi không ngại cống hiến, mang đến những sản phẩm giá trị, mang lại những điều đặc biệt cho nghệ thuật”.

Nhìn lại một năm vừa qua, Võ Hoàng Yến bộc bạch: “2020 là một năm toàn thế giới chịu đựng đại dịch, riêng Việt Nam thì gánh chịu thêm thiên tai. Đây là một trong những điều tôi cảm thấy chạnh lòng khi nhắc đến. Và cá nhân của tôi, là người nghệ sĩ, mình đóng góp được gì thì sẽ đóng góp. Tôi vẫn luôn tiếp tục hoạt động, những gì mình hỗ trợ, giúp đỡ được cho người dân, nhà nước thì cứ làm. Không riêng gì tôi mà tôi thấy rất nhiều người làm. Điều đó giúp cho nghệ sĩ chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn. Nếu mình không trực tiếp làm, thì mình có thể giúp gián tiếp. Bản thân tôi từ trong tâm rất nể phục những người trực tiếp đi vào tâm bão”.

Theo Thạch Anh (Thanh Niên)