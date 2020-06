Diễm My 9x - Linh của Tình yêu và tham vọng: Không thể làm hài lòng tất cả

Từng gặp nhiều áp lực trước khi đến với vai Linh trong Tình yêu và tham vọng, Diễm My 9x đã học cách vượt qua bằng cách đối diện với những scandal 'trên trời rơi xuống'. Với cá nhân nữ diễn viên, cô cho biết không thể làm hài lòng tất cả.

Diễm My 9x trải lòng về vai diễn trong phim truyền hình Tình yêu và tham vọng. Ảnh: NSCC

Vai Linh truyền cảm hứng cho tôi ở cuộc sống đời thực

- Tình yêu và tham vọng là bộ phim khá đặc biệt với Diễm My 9x khi phải ra Bắc đóng. Phải chăng là một trải nghiệm khó quên của bạn?

Khi nhận được mời thử vai cho phim Tình yêu và tham vọng, My nhận lời ngay. 1 năm trời ở Hà Nội đóng phim, được đi rất nhiều nơi cùng đoàn làm phim... được sống trong tình yêu thương của đại gia đình VFC, được thưởng thức những món ngon và cả 4 mùa ở Hà Nội.

Vai Linh trong Tình yêu và tham vọng đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Ảnh: NSCC

- Vai Linh trong phim là một cô gái hiện đại và yêu hết mình. Nhưng có lẽ vì vậy mà khán giả thấy Linh có phần “nhu nhược”. Còn quan điểm của bạn thì sao?

My cảm thấy nhân vật Linh rất đáng yêu, trong sáng. Đây là 1 cô gái luôn biết suy nghĩ rất kỹ trước khi nói và hành động điều gì, luôn lo lắng làm tổn thương người khác. Việc tranh cãi trước những người mình yêu thương hoặc cả những người làm hại mình đều không nằm trong từ điển của Linh...

My cảm thấy rất đồng cảm với nhân vật Linh. Nếu là My ở ngoài đời gặp những trường hợp như thế, My cũng sẽ cư xử như Linh thôi.

- 6 năm mới quay lại đóng phim truyền hình, Diễm My 9x có sợ bị “lụt nghề” hay không khi mà dòng phim này hiện nay đang thay đổi theo nhu cầu của khán giả?

Thật ra, My cũng đến với truyền hình trước rồi mới đóng điện ảnh. Những lúc quay phim, My đều tập trung cao độ, tiếp nhận những ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn và khán giả và luôn thay đổi.

Đúng là thời gian đầu ra Bắc, My bị rất nhiều áp lực, lúc đó mẹ My mất mới 3 tháng lại bị bủa vây bởi scandal nên My đã mất ngủ và stress nặng suốt 3 tháng đầu. Nhưng sau đó My đã thoát ra được tâm lý đó và hòa mình vào vai diễn.

Diễm My 9x bây giờ trưởng thành hơn, trầm hơn nhưng cũng rất mạnh mẽ. Ảnh: NSCC

- Là một diễn viên nổi tiếng và từng ghi dấu ở phim điện ảnh nhưng vì sao My lại không nắm bắt và tham gia liên tục để giữ sức nóng cho mình mà lại chuyển mình sang vai truyền hình?

Chị Lã Huyền có nói 1 câu làm My rất vui rằng My có thể đóng được nhiều dạng vai, từ người phụ nữ sang chảnh quyền lực, đến 1 cô nhân viên văn phòng giản dị hay khóc... My đều làm khán giả tin rằng đó là Helen trong Cô Ba Sài Gòn, Linh San trong Gái già lắm chiêu hay Phan Linh trong Tình yêu và tham vọng, và họ thấy nhân vật chứ không phải là người nổi tiếng Diễm My 9x. Đó là điều mà My muốn hướng đến.

Tôi từng stress vì phải đối diện scandal

- Là cô gái lành tính nhưng lại chẳng may dính thị phi. Trước những ồn ào, My chọn giải quyết bằng cách nào?

Đã có những lúc My theo dòng cảm xúc của mình mà phản ứng ngay trước những thông tin trên mạng xã hội. Sau vấp ngã, My nhận ra 1 điều, những người thương mình sẽ hiểu, vì họ muốn hiểu, còn những người không hiểu thì mình không nên giải thích, càng giải thích lại càng bị lún sâu vào 1 ma trận không có lối ra. My nhận ra 1 điều sau những biến cố đó là mình không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người được, mình chỉ cần làm đúng với lương tâm mình là được.

Diễm My 9x trở lại truyền hình sau 6 năm. Ảnh:NSCC

- Có phải vì lịch trình quay Tình yêu và tham vọng khiến My bỏ lỡ Phượng khấu chứ không phải bị cắt vai như tin đồn?

Vì lịch trình quay Phượng Khấu thay đổi nên My không thể tham gia. Cả anh Jun Phạm cũng không tham gia được. My cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng vì đã xếp lịch từ trước nên My phải đi tiếp với dự án tiếp theo.

- Đóng phim tình yêu và tham vọng, vậy nếu hỏi Diễm My 9x hiện tại tình yêu và tham vọng của bạn là gì?

Tình yêu của My dành cho diễn xuất và tham vọng là có càng nhiều vai diễn hay cho khán giả thưởng thức.

- Cảm ơn những chia sẻ của bạn!