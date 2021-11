Bắt siêu trộm chuyên đột nhập biệt thự biển Đà Nẵng

Sáng 29.11, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự siêu trộm chuyên đột nhập biệt thự biển Đà Nẵng để trộm cắp tài sản của người nước ngoài.





Trước đó, sáng 26.11, chị Chao Junyan (29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), tạm trú biệt thự đường Trần Trọng Khiêm (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) trình báo bị đột nhập, trộm 1 điện thoại hiệu Xiaomi màu trắng, 100 USD, 2 tờ tiền Hồng Kông và 6 triệu đồng.



Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an Q.Ngũ Hành Sơn khám nghiệm hiện trường, xác định nghi phạm có nhiều đặc điểm, phương thức tương đồng với một số vụ trộm biệt thự khác vừa xảy ra trên địa bàn.





Nhân bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Nguyễn Tú



Tiến hành truy xét, lực lượng phối hợp bắt được Võ Thành Bảo Nhân (24 tuổi, ngụ tổ 89 P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).



Theo hồ sơ, Nhân đã có tiền án trộm cắp tài sản của người nước ngoài vào năm 2015. Mới đây, ngày 26.3.2021, Nhân bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 6 tháng tù cũng về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trong thời gian chờ chấp hành án, Nhân tiếp tục trộm cắp.



Theo khai nhận, Nhân là quản lý xưởng sản xuất gạch bê tông làm móng nhà của gia đình bên vợ. Do vướng dịch Covid-19, xưởng đóng cửa nên Nhân thiếu tiền tiêu xài, nảy sinh ý định đột nhập nhà dân.



Lúc 1 giờ sáng 26.11, Nhân điều khiển xe máy đi từ xưởng của gia đình đến khu vực Q.Ngũ Hành Sơn, phát hiện cửa vệ sinh trên tầng 2 nhà chị Chao Junyan không đóng cửa nên leo lên tầng 2 lục tìm tài sản.



Sau đó, Nhân đem bán điện thoại Xiaomi lấy 10 triệu đồng, đến một tiệm vàng gần chợ Mân Thái bán 2 tờ tiền Hồng Kông được 600.000 đồng. Để tẩu tán, Nhân đổi toàn bộ tiền thành USD và mang về đưa cho vợ 600 USD và 5 triệu đồng.



Ngoài ra, từ đầu tháng 11 đến nay, Nhân cũng đã thực hiện 4 vụ đột nhập khác, lấy trộm tài sản trị giá 60 triệu đồng; toàn bộ số tiền bán tài sản đều được đổi ra USD để cất giấu. Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, với nhiều tiền án nên Nhân hành động rất tinh vi, thường xuyên nghiên cứu nơi đột nhập trước khi gây án để tránh bị camera an ninh ghi hình.



Đặc biệt, Nhân chỉ chuyên đột nhập vào biệt thự vì dễ leo trèo qua hệ thống cổng ngõ, các tầng trên của biệt thự cũng thường sơ hở không đóng cửa. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ một số tài sản trộm cắp như một xe máy Yamaha, điện thoại di động hiệu Xiaomi, 1.600 đô la Mỹ và gần 5 triệu đồng.



Theo NGUYỄN TÚ (TNO)