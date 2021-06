Truy nã bị can Lê Văn Dũng - còn gọi là Lê Dũng "Vova"

Lê Văn Dũng (51 tuổi, còn gọi là Lê Dũng "Vova", quê Ứng Hoà, Hà Nội) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội truy nã liên quan đến hành vi chống phá Nhà nước.



Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội ra quyết định truy nã với Lê Dũng "Vova". Ảnh: CAHN





Ngày 1.6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định truy nã bị can Lê Văn Dũng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.



Theo công an, trước đó, Lê Văn Dũng bị khởi tố về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam".



Tuy nhiên, ngày 25.5.2021, bị can Dũng đã bỏ trốn.



Trước khi bỏ trốn, Dũng ở số 54B ngõ 2, Hà Trì 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội.



Theo Công an Hà Nội, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.



Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội, địa chỉ: 89 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội . Điện thoại: 069.219.4084, 038.533.2369.



Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 1.1.2018 (gọi tắt là "BLHS"), như sau:



1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm:



(a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;



(b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;



(c) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.



2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.



3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm".

