Sáng nay ông Đinh La Thăng hầu tòa

Sau lần bị hoãn vì vắng mặt một số đương sự, hôm nay (8/3) phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm liên quan dự án Ethanol Phú Thọ được mở lại.





Vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ dự kiến sẽ xét xử trong 10 ngày với thành phần Hội đồng xét xử gồm 5 người.



Có 12 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP.Hà Nội để xét xử ở vụ án này.



Theo đó, các bị cáo Đinh La Thăng – cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Vũ Thanh Hà, Trần Thị Bình, Phạm Xuân Diệu, Nguyễn Ngọc Dũng, Đỗ Văn Quang, Nguyễn Xuân Thủy, Khương Anh Tuấn, Lê Thanh Thái, Hoàng Đình Tâm bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 3, Điều 224, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Cựu Chủ tịch HĐQT PVN Đinh La Thăng hầu tòa trong vụ án liên quan dự án Ethanol Phú Thọ.



Bị cáo Trịnh Xuân Thanh – cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 3, Điều 224 Bộ luật Hình sự, và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Đỗ Văn Hồng – cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc) bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Trong vụ án này, bị can Đinh La Thăng với vai trò Chủ tịch HĐQT PVN, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai các dự án nhiên liệu sinh học, mặc dù biết PVC không đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu TK05 dự án Ethanol Phú Thọ nhưng với mục đích chỉ định thầu cho PVC thực hiện thông qua Liên danh nhà thầu, ông Thăng đã ban hành chủ trương, chủ trì các cuộc họp để kết luận chỉ đạo quyết liệt PVB (Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí), PVC hoàn tất thủ tục chỉ định thầu cho Liên danh thực hiện gói thầu trên.





Đỗ Văn Hồng - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc PVC Kinh Bắc là người đã bàn bạc với Trịnh Xuân Thanh liên quan vụ Trịnh Xuân Thanh thâu tóm 3.400m2 đất ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc.



Điều này là trái quy định tại khoản 3 Điều 10, khoản 1 Điều 96 Luật Xây dựng năm 2003.



Hậu quả khiến dự án phải dừng thi công, gây thiệt hại cho PVB tính từ ngày dự án dừng thi công là 27/3/2013 đến ngày khởi tố vụ án là hơn 543 tỷ đồng.



Các bị can Trịnh Xuân Thanh, Phạm Xuân Diệu, Nguyễn Ngọc Dũng, Đỗ Văn Quang là những lãnh đạo chủ chốt của PVC, biết rõ Liên danh không đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu TK05 dự án Ethanol Phú Thọ, nhưng vẫn tiếp nhận sự chỉ đạo của ông Đinh La Thăng, Trần Thị Bình để lập hồ sơ đề xuất, mặc dù biết rõ không đủ năng lực kinh nghiệm để đáp ứng được hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.



Việc này nhằm được thực hiện gói thầu TK05 dự án Ethanol Phú Thọ theo chỉ đạo của bị can Đinh La Thăng.



Bị can Vũ Thanh Hà, với vai trò ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PVB cùng các thành viên Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu, Tổ chuyên gia giúp việc thẩm định đấu thầu gói thầu TK05 của PVB, gồm: Nguyễn Xuân Thủy, Khương anh Tuấn, Lê Thanh Thái, Hoàng Đình Tâm biết rõ Liên danh không đủ năng lực, kinh nghiệm nhưng vẫn cố ý làm trái các quy định để hoàn thành quy trình chỉ định thầu cho Liên danh theo chỉ đạo của ông Thăng.



Hậu quả từ hành vi làm trái các quy định của các bị can nêu trên dẫn đến thiệt hại cho PVB tổng số tiền hơn 543 tỷ đồng.



Ngoài ra, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT PVC có tỷ lệ góp vốn tại PVC Kinh Bắc, Trịnh Xuân Thanh đã bàn bạc với Đỗ Văn Hồng về việc đầu tư mua 3.400m2 đất tại thôn 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc bằng tiền tạm ứng cho thực hiện dự án của PVC. Sau đó Trịnh Xuân Thanh đã thâu tóm khu đất này.

https://danviet.vn/sang-nay-ong-dinh-la-thang-hau-toa-2021030806314406.htm

Theo Nguyễn Hoà (Dân Việt)