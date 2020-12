Đà Nẵng: Tạm giữ hình sự 3 cô gái thuê resort mở tiệc ma túy

Ngoài bị cơ quan chức năng Đà Nẵng xử lý hành vi sử dụng trái phép ma túy, Nhã, Linh, Hằng còn đang bị củng cố hồ sơ khởi tố tội tàng trữ trái phép ma túy.



Từ trái qua: Hằng, Linh, Nhã bị tạm giữ hình sư - ẢNH: NGUYỄN TÚ





Ngày 7.12, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi), Phạm Thị Hoài Linh (26 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Thanh Nhã (34 tuổi, ngụ TP.HCM) liên quan đến hành vi thuê resort mở tiệc ma túy.



Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 2.12, Công an Q.Ngũ Hành Sơn và P.Hòa Hải ập vào căn D2 Naman Retreat, phát hiện 7 nam nữ thanh niên đang mở tiệc ma túy, thu giữ tang vật còn lại 1,5 viên thuốc lắc.



Qua thử test, ngoài 3 cô gái nêu trên, còn có N.V.N (67 tuổi, ngụ Đà Nẵng), N.T.H (22 tuổi), L.A.M (41 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Đ.Q.T (46 tuổi, ngụ Hà Nội), tất cả đều dương tính với ma túy.



Qua điều tra, trưa 1.12, Nhã, Linh và Hằng gọi điện rủ nhau góp tiền mua ma túy và thuê resort mở tiệc ma túy mừng sinh nhật.



Tối 1.12, Nhã liên hệ mua 5 viên thuốc lắc, 1 gói hàng khay Ketamine giá 5,5 triệu đồng và nói Hằng đi nhận ma túy tại đường Đống Đa (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).



Cả nhóm mang ma túy về căn D2 Naman Retreat dùng gần hết thì bị đột kích. Ngoài bị xử lý hành vi sử dụng trái phép ma túy, Nhã, Linh, Hằng còn đang bị củng cố hồ sơ khởi tố tội tàng trữ trái phép ma túy.



Cùng thời điểm, lực lượng cũng ập vào căn B05 Naman Retreat, bắt quả tang 9 nam nữ thanh niên đang ăn nhậu, có biểu hiện sử dụng trái phép ma túy, cần sa, khí cười.



Qua thử test, lực lượng phát hiện 3 nam thanh niên Đ.T.N (39 tuổi), T.V.H (30 tuổi), N.V.H (29 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Nội) dương tính ma túy.



Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng), không chỉ tiệc ma túy tại resort, từ đầu tháng đến nay tại khu vực một số karaoke cũng tái diễn tình trạng mua bán trái phép ma túy phục vụ dân chơi, công an quận đã mật phục, bắt giữ 2 nghi phạm.

Theo NGUYỄN TÚ (thanhnien)