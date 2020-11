Khống chế kẻ ngáo đá chống trả khiến trung úy công an gãy tay

Lực lượng công an phối hợp cùng người dân khống chế kẻ ngáo đá hung hãn, tấn công khiến một chiến sĩ công an gãy tay.





Ngày 4-11, Công an phường 11 (quận 3, TP HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Đình Bảo (SN 1993, ngụ quận 11, tạm trú quận 3) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Khoảng 22 giờ ngày 3-11, Bảo có biểu hiện ngáo đá, la hét trong căn nhà thuộc hẻm 472 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3. Nhiều người hoảng sợ không dám can thiệp liền gọi điện cấp báo công an.



Nguyễn Đình Bảo tại cơ quan công an



Nhận được tin báo, Công an phường 11, quận 3 đã cử trung úy Nguyễn Tấn Lực và trung úy Lê Hoàng Dương cùng 1 bảo vệ dân phố xuống hiện trường giải quyết vụ việc. Đến nơi, công an yêu cầu Bảo về trụ sở làm việc nhưng đối tượng không chấp hành.



Hiện trường vụ việc



Đối tượng Bảo còn chửi bởi, thách thức lực lượng công an rồi bỏ chạy vào phòng. Sợ đối tượng gây họa, lực lượng công an liền đuổi theo ngăn cản.



Bảo hùng hổ chống trả, hất mạnh trung úy Dương xuống đất. Ngay lập tức, trung úy Lực và bảo vệ dân phố cùng người dân đã khống chế Bảo đưa về trụ sở xử lý. Riêng trung úy Dương bị gãy tay bên phải, được người dân chở đến Bệnh viện 115 điều trị.



Tại trụ sở công an, Bảo lên cơn ngáo đá la hét, chửi bới nên công an chưa lấy được lời khai. Qua test nhanh, công an xác định Bảo dương tính với ma túy.

Theo SỸ HƯNG (NLĐO)