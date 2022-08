Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 2 giật cấp 10 và có khả năng mạnh thêm, Tây Nguyên giông rải rác

Công điện khẩn về phòng-chống bão số 2

Lúc 4 giờ ngày 11-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21.2 độ Đông; 107.4 độ Bắc trên đất liền tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTVQG

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 11-8: Phía Tây-Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Phía Đông-Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày có mưa to đến rất to và giông; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4. Khu vực ven biển Quảng Ninh-Ninh Bình nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực từ TP. Đà Nẵng đến tỉnh Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào, rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)