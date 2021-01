Miền Bắc ấm lên trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Nhiệt độ ngày và đêm chênh nhau nhiều, cảm giác rét buốt vẫn xuất hiện về đêm, sáng sớm và trạng thái này duy trì đến ngày 16/1, trước khi đón đợt không khí lạnh mới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/1, miền Bắc tăng nhiệt rõ rệt. Nhiệt độ ban ngày ở đồng bằng đạt ngưỡng cao nhất 21-24 độ C, có nắng hanh.



Nhiệt độ ngày và đêm chênh nhau nhiều, cảm giác rét buốt vẫn xuất hiện về đêm, sáng sớm và trạng thái này duy trì đến ngày 16/1, trước khi đón đợt không khí lạnh mới vào ngày 17/1.



Cơ quan khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo vùng núi cao nguy cơ xuất hiện mức nhiệt dưới 0 độ C. Do độ ẩm trong không khí thấp, mưa tuyết khó hình thành, khu vực chỉ có thể xuất hiện băng giá và sương muối.



Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình như mặc đủ ấm, tránh những vị trí gió lùa, cần uống nhiều nước khi thời tiết hanh khô, bổ sung thêm vitamin để phòng chống cảm lạnh.



Khi thời tiết xuống dưới 10 độ C, người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, tăng huyết áp, xương khớp, không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới viêm phổi, suy hô hấp, đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng.



Người cao tuổi tránh nhiệt độ thay đổi đột ngột như từ trong nhà ấm chạy ra ngoài lạnh vì nhiệt độ thay đổi đột ngột sẽ gây thay đổi về huyết áp, tăng nguy cơ bị tai biến mạch máu não.



Các bậc cha mẹ, ông bà nên lưu ý giữ nhiệt độ chung trong phòng cho đủ ấm và mặc quần áo vừa phải và luôn luôn kiểm tra trẻ nhỏ.



Ngoài ra, để giảm thiệt hại cho vật nuôi và cây trồng, các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo người dân vùng núi thực hiện tốt công tác phòng chống rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là diện tích mạ, đảm bảo gieo cấy theo kế hoạch; tăng cường gia cố, che chắn chuồng trại, tích trữ thức ăn cho gia súc.



Đặc biệt, người dân tránh chăn thả gia súc, gia cầm và vật nuôi ra bãi, mé rừng trong những ngày thời tiết diễn biến cực đoan nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro.



Dự báo chi tiết ngày và đêm 15/1: Phía Tây Bắc Bộ không mưa, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi cao 10 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ và Thủ Đô Hà Nội không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc đêm không mưa; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.



Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. có nơi trên 28 độ C.



Nam Bộ đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, miền Đông trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, miền Đông 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

