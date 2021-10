2 công trình Việt Nam đoạt giải kiến trúc thế giới Dezeen

Dezeen Awards là giải thưởng thường niên để ghi nhận những công trình kiến trúc mới, ấn tượng nhất đến từ mọi quốc gia do tạp chí Dezeen tổ chức.





Đây là một trong những tạp chí nổi tiếng hàng đầu chuyên về thiết kế kiến trúc, nội thất.



4.700 bài dự thi giải thưởng Dezeen 2021 từ 87 quốc gia trên thế giới được xem xét bởi các thành viên ban giám khảo là các kiến trúc sư nổi tiếng hàng đầu thế giới để chọn ra 61 công trình cho 12 hạng mục. Trong mỗi hạng mục có 5 công trình tiêu biểu sẽ được bình chọn công khai trên Dezeen.





Nhà cộng đồng kết hợp nhà hàng Vedana. Ảnh: VTN



Trong giải thưởng lần này, Công ty kiến trúc Võ Trọng Nghĩa (VTN Architects) có 2 công trình giành chiến thắng, trong đó công trình “Nhà cộng đồng kết hợp nhà hàng Vedana ở Ninh Bình” giành chiến thắng ở hạng mục Công trình nghỉ dưỡng của năm (Hospitality of the year), và công trình “Nhà Bát Tràng” giành chiến thắng trong hạng mục Nhà đô thị của năm (Urban house of the year).



Nhà cộng đồng kết hợp nhà hàng Vedana được hoàn thiện vào tháng 10.2020 có tổng diện tích sàn 1.000 m2, nằm trong khu nghỉ dưỡng Vedana gần Rừng quốc gia Cúc Phương. Đây là công trình kiến trúc bằng tre lớn nhất từng được VTN Architects thực hiện, có bán kính mái khoảng 18 m và chiều cao 16 m. Cấu trúc tre gồm 36 khung tre tạo nên hình thức mái vòm 3 tầng mái được lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống.



Cũng được hoàn thiện vào tháng 10.2020, Nhà Bát Tràng có tổng diện tích sàn rộng 740 m2, có thiết kế kết hợp giữa ngôn ngữ kiến trúc hiện đại với vật liệu địa phương, được đặt tại ngôi làng gốm cổ Bát Tràng (Hà Nội) và bao phủ bởi hệ thống gạch gốm đỏ đặc biệt.

Theo PHÁT TIẾN (TNO)