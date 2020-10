Gợi ý thiết kế lan can cầu thang đảm bảo an toàn không phải ai cũng biết

Lan can cầu thang gần như là kiến trúc gắn liền với ngôi nhà nhằm đảm bảo an toàn và thẩm mỹ không gian, nên cần được thiết kế hợp tiêu chuẩn.





Đảm bảo lan can có độ chịu lực tốt



Lan can phải được làm bằng vật liệu kiên cố, vững chắc, chịu được tải trọng ngang, được tính toán đảm bảo TCVN 2737. Vật liệu làm lan can hiện nay trên thị trường có nhiều loại nhưng luôn cần quan tâm tới độ vững chắc, chịu lực, độ bền trước khi lắp đặt lan can.



Khi lựa chọn nguyên vật liệu làm lan can hãy chọn loại có khả năng chịu lực tốt, bền bỉ dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt của nước ta. Khi lắp đặt xong bạn phải kiểm tra kỹ xem lan can đã được gắn chắc với hệ thống trụ tường hay chưa. Đã có một số trường hợp lan can bị gãy khi có người tác động lực mạnh vào.





Lan can cầu thang phải được làm bằng vật liệu vững chắc nhằm đảm bảo độ an toàn. Đồ họa: Kim Nhung





Chiều cao lan can cầu thang



Lan can cầu thang được coi là bộ phận dùng để che chắn; hay bảo vệ an toàn cho người dùng không bị ngã khi di chuyển trên cầu thang.



Khi thi công lan can cầu thang phải được thiết kế bằng vật liệu vững chắc; đảm bảo chiều cao theo tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, nếu lan can cầu thang có các khe thoáng cần đảm bảo trẻ nhỏ không thể chui qua dễ gây nguy hiểm.



Chiều cao lan can cầu thang căn cứ theo độ dốc của cầu thang. Theo đó, cầu thang có độ dốc thấp thì lan can có thể làm cao hơn một chút. Nhưng thông thường chiều cao lan can phù hợp là khoảng 90cm tính từ vị trí chính giữa của mặt bậc thang cho đến vị trí mặt trên của tay vịn.



Chiều cao lan can được tính theo độ dốc cầu thang. Đồ họa: Kim Nhung



Chiều cao tay vịn cầu thang



Tay vịn cầu thang là bộ phận nằm ở trên cùng của lan can cầu thang. Tay vịn dùng để người dùng bám vịn vào khi đi lại trên cầu thang giúp mang lại sự vững chắc, an toàn cũng như không bị ngã.



Trên thực tế có rất nhiều gia đình làm cầu thang sát vào tường và không có lan can. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và đi lại được thuận tiện, họ vẫn thiết kế tay vịn được gắn hoặc chôn vào tường.



Hiện nay, chiều cao tay vịn cầu thang tiêu chuẩn được tính dựa theo chiều cao lan can cầu thang thường thấp nhất là 90cm. Ngoài ra, để đảm bảo vẻ đẹp thẩm mỹ cho cầu thang cũng như thuận tiện cho người sử dụng thì chiều cao tay vịn cầu thang cũng luôn được các kiến trúc sư cân nhắc rất kỹ.



Trong thực tế thi công; chiều cao tay vịn cầu thang được tính dựa trên địa thế của cầu thang hoặc sở thích của từng gia đình mà có sự tùy chỉnh cho phù hợp. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn khi sử dụng, tay vịn cầu thang cần được gắn chắc chắn không bị lỏng lẻo trong quá trình sử dụng.

Theo Kim Nhung (LĐO)