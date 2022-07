Loạt iPhone 14 dự kiến lên kệ từ ngày 23-9

(GLO)- Dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm nay, iPhone 14 series được kỳ vọng sẽ có sự lột xác mạnh mẽ về thiết kế và tính năng.





Trong đó, iPhone 14 Max là cái tên rất đáng chú ý, bởi đây không chỉ là thành viên mới mẻ nhất trong gia đình iPhone mà còn được biết đến như phiên bản "Pro Max giá mềm".

Dòng iPhone 14 dự kiến lên kệ từ ngày 23.9. Ảnh nguồn Gizchina



Trong hình ảnh được DuanRui đăng tải, iPhone 14 series sẽ có bốn phiên bản gồm iPhone 14, 14 Pro, 14 Plus và 14 Pro Max. Trong đó, phiên bản Plus sẽ là tên gọi cho dòng iPhone màn hình lớn 6,7 inch tương tự Pro Max nhưng lại trang bị cấu hình thấp hơn. Trước đó, một số nguồn tin dự đoán phiên bản này có thể được gọi là iPhone 14 Max. Hai mẫu iPhone 14 và 14 Pro tiếp tục sở hữu kích thước 6,1 inch.



Giá bán dành cho thế hệ iPhone 14 cũng là chủ đề được đề cập trong báo cáo, trong đó CEO Dan Ives của Wedbush Securities dự đoán Apple sẽ tăng giá 100 USD, khiến dòng iPhone 14 có khả năng trở thành mẫu iPhone đắt nhất từ ​​trước đến nay.



Cụ thể, giá của iPhone 14 Pro Max có thể vượt quá 2.000 USD, đắt hơn đáng kể so với giá cao nhất của iPhone 13 Pro Max 1 TB hiện nay là 1.600 USD. Mức giá vượt 2.000 USD này xảy ra khi Apple tung phiên bản có bộ nhớ 2 TB. Đối với phiên bản 1 TB, giá của iPhone 14 Pro Max có thể vào khoảng 1.700 USD, tức cao hơn 100 USD so với tiền nhiệm tương ứng.



Các nguồn tin mới nhất từ Trung Quốc cho biết Apple sẽ tổ chức buổi họp báo giới thiệu loạt iPhone 14 vào ngày 13.9, tức thứ ba - thời điểm Apple thường giới thiệu các sản phẩm mới của mình.

GIA BẢO (tổng hợp)