Phong tỏa, khám xét trạm xăng trên Quốc lộ 14 đoạn qua Bình Phước

Lực lượng chức năng phong tỏa, kiểm tra trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 25/3, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước huy động lượng lớn cán bộ, chiến sỹ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ, trên Quốc lộ 14 (thuộc thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Theo nguồn tin từ phóng viên, việc phong tỏa, khám xét trạm xăng trên do nghi có liên quan đến đường dây mua bán xăng giả đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an điều tra.

Theo ghi nhận tại hiện trường, rất đông Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ phong tỏa toàn khu vực cây xăng Phúc Lộc Thọ. Bên trong trạm xăng, lực lượng chức năng kiểm tra, lấy một số mẫu chất lỏng… Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, công an yêu cầu ngừng hoạt động bán xăng, dầu cho khách.

Theo tìm hiểu, Trạm xăng dầu Phúc Lộc Thọ là một trong những trạm xăng dầu lớn trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trạm xăng này nằm trên tuyến Quốc lộ 14, là điểm dừng chân, tiếp nhiên liệu của xe tải, xe khách đường dài các tuyến Tây Nguyên-Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

Đến 12 giờ ngày 25/3, lực lượng chức năng đang phong tỏa trạm xăng và làm việc với những người liên quan.

Trước đó, trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, điều chế hơn 200 triệu lít xăng dầu giả, kém chất lượng cung cấp ra thị trường. Trong vụ án này, đến nay, Cơ quan công an đã bắt giữ hàng chục đối tượng và đang điều tra mở rộng.

Lực lượng chức năng đang điều tra, xứ lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)