Ăn sữa chua giúp giảm nguy cơ ung thư phổi

Bổ sung nhiều sữa chua và chất xơ có thể giúp giảm nguy cơ bị ung thư phổi, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san JAMA Oncology.





Bổ sung nhiều sữa chua và chất xơ có thể giúp giảm nguy cơ bị ung thư phổi - Ảnh minh họa: Shutterstock





Các nhà khoa học thuộc Đại học Vanderbilt (Mỹ) hồi cứu 10 cuộc nghiên cứu, liên quan tới gần 1,45 triệu người ở châu Á, châu Âu và Mỹ. Sau khi theo dõi các tình nguyện viên trong gần 9 năm, có hơn 18.800 người bị ung thư phổi.



Nghiên cứu cho thấy so với những người không bao giờ ăn sữa chua, những người ăn nhiều sữa chua nhất giảm 19% nguy cơ mắc ung thư phổi. Trong khi đó, những người nạp nhiều chất xơ nhất giảm 17% nguy cơ mắc bệnh so với những người ăn ít chất xơ nhất. Những người bổ sung cả sữa chua và chất xơ nhiều nhất giảm 33% nguy cơ bị ung thư phổi so với những người nạp ít nhất. Những người hút thuốc lá nếu bổ sung nhiều sữa chua và chất xơ giảm được 24% và ở những người đã bỏ thuốc lá là 34%.



“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy lợi ích tiềm tàng từ việc tăng lượng chất xơ và sữa chua trong phòng chống ung thư phổi”, trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Xiao-Ou Shu thuộc Đại học Vanderbilt chia sẻ.



Theo các chuyên gia, sữa chua hoặc chất xơ có tác dụng thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột - vi khuẩn sống trong đường tiêu hóa - giúp chống ung thư. Các nhà khoa học lưu ý rằng chất xơ và sữa chua cũng giúp kháng viêm, từ đó giúp giảm nguy cơ phát triển khối u.



Cũng theo nhóm nghiên cứu, các thực phẩm giàu chất xơ thường chứa nhiều prebiotic - các hợp chất không thể tiêu hóa có thể lên men trong ruột và phục vụ như thức ăn cho vi khuẩn có lợi. Sữa chua có rất nhiều lợi khuẩn, hay còn gọi là men vi sinh.

Theo Mai Duyên (thanhnien)