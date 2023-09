Cảnh báo thời tiết nguy hiểm xuất hiện từ nay đến 10/10 trên toàn quốc

Chiều 11/9, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10/10/2023, dự báo trên phạm vi toàn quốc sẽ tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá và có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, có nơi cao hơn; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng trong khoảng thời gian trên, dự báo tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ và cao hơn từ 10-30%, có nơi cao hơn; các nơi khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời kỳ từ ngày 11/9 đến 10/10 sẽ có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ.

“Trong thời kỳ này, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển thuộc Biển Đông; từ đó ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của bà con ngư dân,” đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo.

Thời kỳ giữa tháng 9/2023, nắng nóng ở miền Trung dự báo vẫn tiếp tục xuất hiện (mặc dù sẽ giảm về cường độ và phạm vi) và có thể ảnh hưởng đến các hoạt động lao động ngoài trời cũng như nguy cơ cháy nổ.

Về xu thế mưa, trong thời kỳ dự báo từ ngày 11/9 đến 10/10, trên cả nước có khả năng sẽ xuất hiện mưa lượng lớn, nhưng ít có khả năng kéo dài.