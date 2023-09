Bộ trang phục 'Cà kheo' Ngọc Hằng mang ra thế giới như thế nào?

Bộ trang phục văn hóa dân tộc đồng hành với người đẹp Việt Lê Nguyễn Ngọc Hằng tại đấu trường nhan sắc "Hoa hậu Liên lục địa 2023" (Miss Intercontinental 2023), diễn ra vào tháng 12-2023 tại Ai Cập, mang tên "Cà kheo" do nhà thiết kế Bùi Thế Bảo thực hiện gần 2 tháng.

"Ý tưởng bộ Cà Kheo đến từ 1 ngày mưa, bất chợt mở tivi lên và Bảo thấy hình ảnh người dân đồng bào Tây Nguyên thay vì đi bằng chân trần thì họ dùng cà kheo để di chuyển để không bị lấm lem bùn làm dơ nhà sàn, từ đó mình cảm thấy ý tưởng này khá tuyệt vời và lạ chưa từng có ai sử dụng Cà Kheo để làm trang phục văn hóa dân tộc nên mình muốn gửi gắm ý tưởng này đến cuộc thi" - Bùi Thế Bảo chia sẻ.

Bộ trang phục là kết hợp đan xen giữa nhiều vẻ đẹp của các dân tộc Việt Nam, đặc biệt chiếc áo được cách điệu từ trang phục của người Ê-đê và chiếc váy được cách điệu từ trang phục của người H-mông.

Bộ trang phục tuy gọn nhẹ, đơn giản nhưng các chi tiết được thực hiện cầu kỳ và tỉ mỉ. Với hơn 100 mét ruy băng để đạp lên váy và tự tạo hoa văn như bản vẽ ban đầu. Thông điệp bên trong "Cà kheo" là muốn gìn giữ nét đẹp truyền thống, những bản sắc văn hóa đặc biệt của Việt Nam. Anh kỳ vọng những hình ảnh đẹp đó lan truyền rộng rãi hơn cho bạn bè quốc tế thấy Việt Nam có những nét văn hóa vô cùng tuyệt vời.

Bùi Thế Bảo cho biết, đã có đam mê vẽ từ bé, nỗ lực theo đuổi con đường thiết kế nhưng vì nhà ở vùng quê nhỏ nên điều kiện và vật chất không có. Tuy nhiên bằng nỗ lực của mình, anh đã tham dự nhiều diễn đàn thời trang, các cuộc thi thời trang và đạt được một số thành tích nhỏ.

Theo anh, cơ duyên đến với nghề thiết kế rất đơn giản là bởi vì bản thân yêu cái đẹp, thích được mặc đẹp cho cả mình và người khác, đam mê phối đồ, thích tự tạo cho mình nhiều bộ cánh mới lạ để khiến mình tự tin hơn.

"Quá trình thực hiện Cà Kheo may mắn mình nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ người thân như dì, và mẹ của mình, dì mình làm thợ may và cũng đã đồng hành cùng mình ở nhiều cuộc thi nên hiểu ý và may đo khá dễ dàng, mẹ thì phụ mình thêu tranh, bạn bè thì phụ đính kết. Tất cả đồng lòng và đã mang về chiến thắng vẻ vang" - Thế Bảo cho biết.