Bão số 3: Sóng biển cao 11 m, hướng thẳng Nam Định - Thái Bình

Ngày 15/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, một số điểm mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trong khi Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt.

Sáng 11/8, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 31/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, thậm chí có nơi trên 150mm.

Theo dự báo, ngày 30/7, Thủ đô Hà Nội có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ sáng sớm 15 đến sáng sớm 17/7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngày 12/7, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Chiều tối và đêm 10/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm; Đà Nẵng đến Khánh Hòa cũng có mưa rào.

Trong khoảng từ 6 -9 giờ ngày 9/7, khu vực các tỉnh Lai Châu và Bình Thuận có mưa to; tại Lai Châu, mưa có độ lớn từ 15-30mm, có nơi trên 70mm; Bình Thuận từ 10-30mm, có nơi trên 30mm.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Ngày 28/6, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa to đến rất to.