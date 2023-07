Bão Doksuri dự kiến đạt sức mạnh siêu bão khi tiến thẳng về Trung Quốc

(GLO)- Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Gia Lai, tính đến thời điểm hiện tại các huyện, thị xã trong tỉnh đã ghi nhận tổng thiệt hại 116,65 triệu đồng do cơn mưa lớn diễn ra từ tối 16-7 đến sáng 17-7.

(GLO)- Đoàn kiểm tra công tác của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Thông tin và Truyền thông do ông Phạm Đức Long-Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng-chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Dự và làm việc có ông Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các doanh nghiệp viễn thông.

Ngày 17/7, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gần sáng 18/7 có mưa vừa, mưa to và dông, gió mạnh dần lên cấp 3-4. Chiều và đêm 17/7, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa bão.

Từ chiều tối 8-9/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm.