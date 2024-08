6 đội bóng tranh tài ở Giải Bóng đá Công an thị xã Ayun Pa

Chiều 13-8, Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) khai mạc Giải Bóng đá truyền thống năm 2024.

Tranh tài tại giải năm nay có gần 100 cầu thủ là cán bộ, chiến sĩ đến từ 6 đội bóng đại diện cho các đội nghiệp vụ của Công an thị xã Ayun Pa và Công an các xã, phường trên địa bàn.

Các đội bóng được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt mỗi bảng để chọn 2 đội có điểm số cao nhất vào chơi vòng bán kết. Các trận đấu diễn ra theo luật bóng đá 7 người trên sân cỏ của Công an thị xã Ayun Pa với mỗi hiệp đấu có thời lượng 25 phút.

Ở trận đấu khai mạc giải, các cầu thủ Liên quân Đội Điều tra tổng hợp-Công an xã Ia Rbol, Công an xã Ia Rtô đã hòa 3-3 với Đội Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp trong 50 phút thi đấu chính thức. Trên chấm penalty, đội bóng Liên quân đã đánh bại đối thủ với tỷ số 5-3.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng ngày, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự dù bị Liên quân Công an phường Đoàn Kết-Công an phường Sông Bờ-Công an xã Chư Băh dẫn trước với tỷ số 2-1 sau hiệp 1, song đã có một hiệp 2 bùng nổ để lội ngược dòng với tỷ số 6-2.

Giải là sự kiện thường niên nhân dịp kỷ niệm 79 Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2024). Đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, chiến sĩ của Công an thị xã Ayun Pa. Được biết, đơn vị này vừa giành chức vô địch Giải Bóng đá sân 7 thị xã Ayun Pa lần thứ I năm 2024 vào cuối tháng 7.