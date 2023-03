(GLO)- Chiều 28-3, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết đã triệu tập 8 vận động viên (VĐV) môn Đẩy gậy và 20 VĐV môn Kéo co để chuẩn bị tranh tài tại Giải Vô địch Đẩy gậy và Kéo co quốc gia năm 2023.

Đây là các VĐV được tuyển chọn thông qua thành tích tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX năm 2022. Giải Vô địch Đẩy gậy quốc gia là lần thứ XVII giải được tổ chức, trong khi môn Kéo co là lần thứ XI. Cả 2 môn đều diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Môn Đẩy gậy diễn ra từ ngày 3 đến 12-4, còn Kéo co diễn ra từ 14 đến 22-4.

Môn Đẩy gậy có 14 hạng cân nam và 12 hạng cân nữ; môn Kéo co sẽ có 27 hạng cân trong nhà và 9 hạng cân ngoài trời cho các nội dung nam, nữ, nam-nữ phối hợp từ 6-8 người/đội.

Trước đó, ở giải đấu năm 2021, đoàn VĐV Gia Lai đã giành 22 huy chương các loại. Cụ thể, ở môn Đẩy gậy, đoàn Gia Lai giành 4 huy chương bạc và 6 huy chương đồng; môn Kéo co đoàn Gia Lai giành 2 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Giải đấu là dịp thúc đẩy phong trào tập luyện môn Kéo co trong đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là tầng lớp thanh-thiếu niên nhằm rèn luyện thân thể, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa-thể thao của dân tộc. Đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa-thể thao của nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các đoàn VĐV.