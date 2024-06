Vũ Hoàng Nam-Liên đội phó học giỏi, đa tài

Hoàng Nam gây ấn tượng với mọi người bởi bảng thành tích “khủng”: huy chương đồng cá nhân cuộc thi Olympic thách thức toán học Quốc tế Singapore SIMOC năm 2022; huy chương đồng cuộc thi Olympic tiếng Anh IOE cấp toàn quốc năm học 2023-2024; huy chương vàng tại vòng chung kết quốc gia Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO năm học 2023-2024…

Để đạt kết quả này, Hoàng Nam đã có sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập. Bắt đầu yêu thích môn Toán từ năm lớp 3, những kiến thức được học trong sách giáo khoa đều được Nam ghi nhớ ngay trên lớp. Nam còn mở rộng kiến thức bằng cách giải các đề thi trên phần mềm học online. Biết được sở thích học Toán của con, bố mẹ của Nam thường sưu tập những bộ đề hay để con trai ôn luyện.

Với mỗi bài Toán, bên cạnh những cách giải thông thường, Nam luôn tìm hiểu, suy luận để tìm cách giải mới. Đồng thời, Nam mạnh dạn đăng ký các cuộc thi Toán cấp trường, cấp Trung ương và Quốc tế để thử sức bản thân. Với những đề Toán khó, Nam tự mày mò rồi nhờ các thầy-cô giáo hướng dẫn chi tiết. Em Nam cho biết: “Việc làm Toán đòi hỏi phải có sự yêu thích, kiên trì, chịu khó. Em có thể dành cả buổi để giải các đề Toán trên mạng Internet”.

Với thành tích “khủng” đã đạt được trong môn Toán, Nam luôn sẵn sàng chia sẻ các kỹ năng, kiến thức của mình cho các bạn học cùng lớp. Em Nguyễn Minh Nam-bạn cùng lớp của Hoàng Nam chia sẻ: “Ở mỗi bài Toán, bạn Nam đều có những cách giải khác nhau nhưng vẫn cho ra đáp án đúng. Bạn Nam luôn hòa đồng và sẵn sàng chia sẻ những kiến thức của mình để các bạn cùng lớp áp dụng, đạt kết quả cao trong các môn học.

Không chỉ giỏi môn Toán, Nam cũng đạt điểm cao ở tất cả các môn học còn lại. 5 năm liền, Nam đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Cô Nguyễn Thị Thơm-giáo viên chủ nhiệm lớp 5.2 nhận xét: Em Nam học đều các môn, trong đó nổi trội nhất là môn Toán. Em Nam có kỹ năng giải đề nhanh, suy luận logic. Nhờ thái độ tự giác, kiên trì trong học tập, em Nam là học sinh giỏi nhất lớp. Tuy vậy, em không hề kiêu căng mà luôn cởi mở, chan hòa với bạn bè.

Ngoài thời gian dành cho việc học, em Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động do Liên đội tổ chức. Là Liên đội phó của Trường Tiểu học Chu Văn An, Nam luôn hòa đồng, tạo sự đoàn kết giữa các bạn trong Chi đội, Liên đội. Để nêu gương cho các bạn, Nam tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Liên đội tổ chức. Cụ thể, Nam từng đạt giải nhì cuộc thi vẽ tranh, quay clip với chủ đề “Gửi lời yêu thương”; giải nhất cuộc thi sáng tạo tác phẩm tái chế “giữ môi trường xanh, đón Xuân an lành”; giải nhì cuộc thi quay clip nói tiếng Anh chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp với chủ đề “Đoàn trong trái tim em”.

Trong phong trào “Thiếu nhi thi đua làm nghìn việc tốt”, Nam đã chia sẻ tiền tiết kiệm, tiền ăn sáng của mình để “nuôi heo đất, giúp đỡ bạn nghèo” do Liên đội tổ chức. Hàng ngày, Hoàng Nam góp từ 1.000 đến 5.000 đồng cho heo đất. Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện sự sẻ chia, tương thân tương ái với các bạn có hoàn cảnh khó khăn của em Nam. Ngoài ra, Nam còn được Liên đội đánh giá cao khi đem trả 1 sợi dây chuyền cho người đánh rơi. Em Nam còn thường xuyên thu gom chai nhựa, vỏ lon bia để bỏ vào “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” của Liên đội nhằm bảo vệ môi trường, vừa gây quỹ để giúp đỡ bạn khó khăn…Năm học 2022-2023, em Nam là 1 trong 4 đại diện thiếu nhi của tỉnh được nhận danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp Trung ương.

Với những nỗ lực trong học tập và rèn luyện, ngày 12-5, em Nam là đại diện duy nhất của tỉnh được Hội đồng Đội Trung ương trao giải thưởng Kim Đồng. Đây là giải thưởng cao quý dành cho cán bộ chỉ huy Đội và đội viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và đạt kết quả cao trong học tập. Em Nam bày tỏ: “Em rất vui khi được nhận các danh hiệu do Hội đồng Đội Trung ương trao tặng, em sẽ cố gắng hơn nữa để đạt thành tích cao hơn trong tương lai. Em cũng tích cực tham gia các phong trào Đội, các cuộc thi về Toán học để từng từng bước rèn luyện, trau dồi và hoàn thiện bản thân”.

Đồng hành với cậu học trò Vũ Hoàng Nam trong suốt 5 năm theo học bậc Tiểu học, chị Đặng Thị Thủy-giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An chia sẻ: “Hoàng Nam là học sinh giỏi toàn diện, là một tấm gương trong học tập lẫn hoạt động Đội để các bạn khác noi theo. Những thành tích đã đạt được không chỉ mang lại niềm vui cho em Nam mà còn là niềm tự hào của nhà trường và Liên đội”.