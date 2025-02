Vinh danh những “măng non” chăm ngoan, học giỏi

Những bông hoa “nghìn việc tốt”

Tại Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tổ chức vào ngày 15-2 vừa qua, Liên Đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã tuyên dương 176 đội viên, thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu; đồng thời, lựa chọn 7 đại biểu tham gia Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố lần thứ XX-2025.

Những thiếu nhi tiêu biểu được Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ. Ảnh: M.N

Nổi bật trong danh sách được tuyên dương là em Đào Trần Thảo Nguyên (lớp 4.1) bởi thành tích học tập tốt và tích cực tham gia phong trào Đội. 4 năm liền, Nguyên đạt thành tích học tập xuất sắc. Bên cạnh đó, em còn đạt giải khuyến khích kỳ thi IOE cấp tỉnh năm 2023-2024; giải nhất cuộc thi giới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng, tấm gương Anh hùng Lý Tự Trọng năm 2024 do Tỉnh Đoàn tổ chức; giải ba cuộc thi Giai điệu tự hào cấp thành phố năm 2024.

Nguyên tâm sự: “Mỗi cuộc thi là một thử thách giúp em có những trải nghiệm và kiến thức để hoàn thiện bản thân. Khi tham gia các cuộc thi, em luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức”.

Em Đào Trần Thảo Nguyên (ở giữa, Trường Tiểu học Chu Văn An, TP. Pleiku) nhận giải nhất cuộc thi tìm hiểu về Anh hùng Lý Tự Trọng do Tỉnh Đoàn tổ chức. Ảnh: M.N

Sớm bộc lộ kỹ năng ca hát và tố chất “thủ lĩnh” nên Nguyên được Liên Đội phát hiện và bồi dưỡng để trở thành Liên Đội phó. Nguyên cùng với Ban Chỉ huy Liên Đội Trường Tiểu học Chu Văn An tổ chức các phong trào như: Nuôi heo đất giúp bạn đến trường, Đôi bạn cùng tiến, Kế hoạch nhỏ, Vòng tay bè bạn… Em còn gần gũi, sẵn lòng giúp đỡ bạn bè vươn lên trong học tập.

Nguyên bày tỏ: “Để trở thành Liên Đội phó giỏi, em luôn nỗ lực học tập thật tốt, tham gia tích cực hoạt động Đội. Nhờ tham gia hoạt động Đội, em nhận thức rõ trách nhiệm và tự tin với bản thân mình hơn”.

Chị Đặng Thị Thủy-Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) trao chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ cho thiếu nhi tiêu biểu của Liên Đội. Ảnh: M.N

Nhắc đến em Vũ Hoàng Nam (lớp 6.10, Trường THCS Nguyễn Du, phường Ia Kring, TP. Pleiku), các bạn học sinh cùng trường đều trầm trồ khen ngợi vì thành tích cao tại các cuộc thi, hội thi. Trong năm học 2024-2025, Nam đạt giải ba bảng A hội thi Tin học trẻ toàn quốc vòng khu vực, huy chương vàng tại vòng quốc gia Olympic Toán TIMO, huy chương vàng vòng quốc gia Olympic Toán FMO, huy chương bạc Olympic Toán quốc tế AMO…

“Để đạt được những thành tích này, bí quyết học tập của em là chú ý nghe thầy-cô giáo giảng bài, sắp xếp thời gian hợp lý để tự học, tìm tòi cách giải mới cho các bài toán, thường xuyên đọc sách và nghiên cứu tài liệu trên mạng internet”-Nam chia sẻ.

Nam còn là đại diện duy nhất của tỉnh đạt Giải thưởng Kim Đồng năm 2024 do Hội đồng Đội Trung ương trao tặng; là 1 trong 4 đại biểu của tỉnh tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II-2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp tổ chức.

Không chỉ học giỏi, Nam còn được biết đến với lòng nhân ái, thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Tiền thưởng từ các cuộc thi được Nam dành để tặng các bạn học sinh khó khăn. Năm học 2024-2025, Nam đã tặng 40 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các học sinh khó khăn ở TP. Pleiku và huyện Đức Cơ.

Em Vũ Hoàng Nam (lớp 6.10, Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku) tặng quà cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: M.N

Với những thành tích nổi bật, Nam đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội và được cử tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố. “Em rất tự hào khi được Liên Đội trao tặng danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Em sẽ nỗ lực học tập và rèn luyện tốt để đạt nhiều thành tích nổi bật hơn trong thời gian tới”-Nam chia sẻ.

Ngoài ghi nhận và biểu dương những học sinh có thành tích học tập tốt, danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ còn được trao tặng cho những đội viên làm nhiều việc tốt. Ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Ko, huyện Chư Sê), em Kpuih Hai (lớp 5A1) được mọi người biết đến vì hành động dũng cảm cứu một em nhỏ bị đuối nước.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 29-9-2024, cậu bé Rah Lan Bíu (3 tuổi) cùng chị gái đến một dòng suối thuộc khu vực làng O Grưng (xã Ia Ko) vui chơi. Bíu không may bị trượt chân ngã xuống nước. Tình cờ đi ngang qua, em Hai không hề do dự đã lao mình xuống suối cứu được em Bíu lên bờ an toàn.

Em Kpuih Hai (bìa trái, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) kể lại chuyện cứu cậu bé Rah Lan Bíu khỏi tai nạn đuối nước. Ảnh: M.N

Em Hai còn được bạn bè yêu mến vì tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ bạn trong học tập. Nói về danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ vừa được nhận, Hai chia sẻ: “Em cảm thấy vinh dự và tự hào khi được nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Em thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu được trao tặng”.

Ngày hội lớn của thiếu nhi

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ được Liên đội Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) tổ chức vào ngày 16-1-2025. Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương và Đội TNTP Hồ Chí Minh do chính các em học sinh biểu diễn, mang đến không khí thật vui tươi, phấn khởi.

Đại hội diễn ra với những nội dung như: lễ dâng hoa lên tượng đài Bác Hồ; lễ báo công dâng Bác; báo cáo những kết quả nổi bật của Liên Đội từ năm 2020 đến 2025. Nổi bật là hoạt động tuyên dương, khen thưởng 150 đội viên, thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu.

Học sinh dân tộc thiểu số tại Trường Tiểu học Anh hùng Núp (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) được phát triển năng khiếu thông qua hoạt động văn nghệ. Ảnh: M.N

Tính đến ngày 26-2, toàn tỉnh có 367/443 liên đội đã tổ chức thành công đại hội cháu ngoan Bác Hồ. Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện dự kiến hoàn thành trước ngày 15-3, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 24-3-2025.

Trước đó, lập thành tích chào mừng đại hội, Liên Đội phối hợp với Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương”, trao tặng 461 suất quà cho các em học sinh của trường. Đồng thời, Liên Đội tổ chức hành trình đến địa chỉ đỏ, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ.

Chị Nguyễn Thị Phụng-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn-cho hay: “Đại hội được Liên Đội tổ chức 5 năm 1 lần. Việc xét chọn, tuyên dương danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ dựa trên kết quả học tập, rèn luyện, tham gia phong trào Đội của các em. Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ nhằm ghi nhận và tạo động lực để các em phấn đấu hơn trong học tập, rèn luyện”.

Tại huyện Chư Păh, 27/27 liên đội đã hoàn thành Đại hội cháu ngoan Bác Hồ vào giữa tháng 2-2025. Các liên đội đã trao chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ cho hơn 2.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong tổng số hơn 13.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn huyện. Đại hội cháu ngoan Bác Hồ huyện Chư Păh lần thứ VI được tổ chức vào sáng nay (28-2).

Tại đại hội, Hội đồng Đội huyện tuyên dương 81 đội viên, thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu; thông qua quyết tâm thư của đại hội gửi cán bộ, đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn huyện. Bên cạnh những nội dung chính, Hội đồng Đội huyện còn tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện; triển lãm tranh Thiếu nhi Chư Păh thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; chương trình biểu diễn của Câu lạc bộ Cồng chiêng thiếu nhi tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Anh Nguyễn Đức Quỳnh-Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Chư Păh-thông tin: “Thời gian qua, Hội đồng Đội các cấp đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các đội viên, thiếu niên, nhi đồng thể hiện năng lực, sở trường.

Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ là sự ghi nhận những nỗ lực của các em trong các hoạt động, phong trào. Để chào mừng đại hội, Hội đồng Đội huyện xây dựng công trình “Nhà khăn quàng đỏ” trao tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đăk Tơ Ver”.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ được tổ chức là dịp để tuyên dương những thiếu nhi tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: M.N

Theo hướng dẫn của Hội đồng Đội tỉnh, tiêu chuẩn, điều kiện để xét chọn danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ phải là đội viên, thiếu niên và nhi đồng xếp loại năng lực, phẩm chất tốt hoặc hạnh kiểm tốt; hiếu thảo, lễ phép, vâng lời ông bà, bố mẹ; có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh; khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

Bên cạnh đó, các đại biểu được tuyên dương phải có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập và có kết quả ngày càng tiến bộ, hoàn thành nhiệm vụ học tập hoặc xếp loại học lực từ khá trở lên; có ý thức chấp hành pháp luật, nội quy của trường lớp, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng; tích cực lao động, rèn luyện sức khỏe và kỹ năng, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường; tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động của nhà trường; tích cực tham gia sinh hoạt Đội và các phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ được xét trao cho đội viên, thiếu niên và nhi đồng đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; có hành động đẹp, dũng cảm được xã hội ghi nhận hoặc được tuyên dương như: cứu người, nhặt của rơi trả lại người mất, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ…

Anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh-cho biết: “Căn cứ vào hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Đội tỉnh đã sớm ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội cháu ngoan Bác Hồ các cấp, tiến tới Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Gia Lai lần thứ XI và Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X-2025.

Hội đồng Đội các cấp đã bám sát hướng dẫn để việc xét chọn, trao danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cho các đội viên, thiếu niên, nhi đồng đảm bảo công khai, đúng đối tượng. Địa điểm tổ chức đại hội linh hoạt theo điều kiện từng địa phương, đơn vị, có thể tổ chức ở ngoài trời, trong hội trường hoặc những nơi có ý nghĩa giáo dục thiếu nhi.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ là ngày hội lớn của thiếu nhi. Vì thế, Hội đồng Đội các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền để lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của đại hội thông qua các công trình, phần việc măng non; hành trình đến địa chỉ đỏ”.