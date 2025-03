Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Hướng về vùng khó

Khoảng sân rộng 100 m2 của Trường Mầm non Hải Âu (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) vừa được đổ bê tông phẳng lì, mang đến niềm vui cho các em học sinh. Công trình do Đoàn xã Ia Krêl phối hợp cùng Chi Đoàn Trường Mầm non Hải Âu thực hiện trong ngày 22 và 23-3. Thời tiết nắng nóng nhưng 30 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của 2 đơn vị đều hăng hái bắt tay vào công việc từ lúc 7 giờ và kết thúc vào chiều muộn. Tham gia hoạt động tình nguyện, các ĐVTN chuẩn bị cuốc, xẻng để san phẳng mặt sân. Tiếp đó, ĐVTN khuân vác xi măng, đẩy cát, đá để trộn bê tông, láng nền. Các bậc phụ huynh thấy việc làm ý nghĩa của ĐVTN cũng đến chung tay hỗ trợ để công trình sớm hoàn thiện.

Nhìn công trình sân trường hoàn thành sau 2 ngày làm việc tích cực, anh Nguyễn Thành Trung-Bí thư Đoàn xã Ia Krêl-phấn khởi cho hay: “Các bạn trẻ đều nhiệt tình, mỗi người một việc để nhanh chóng hoàn thành công trình. Ngoài làm mới sân trường, ĐVTN còn hỗ trợ nhà trường cải tạo lại vườn rau xanh, sửa chữa cụm trò chơi”.

Đoàn viên, thanh niên xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ) và Chi đoàn Trường Mầm non Hải Âu góp ngày công để làm mới sân trường mầm non. Ảnh: P.L

Chị Nguyễn Thị Hợi-Bí thư Chi Đoàn Trường Mầm non Hải Âu-chia sẻ: Vài ngày trước, khoảng sân này là đất đỏ, nhiều chỗ lồi lõm. Nhà trường chi hơn 25 triệu đồng để mua vật liệu xây dựng, ĐVTN góp sức để giảm chi phí thuê nhân công. Nhờ sự chung tay của 2 tổ chức Đoàn mà sân trường mấp mô đã được thay bằng sân bê tông sạch đẹp. Từ nay, các em có thêm không gian để vui chơi. Các ĐVTN 2 đơn vị cũng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.

Tại buôn Hiao (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa), bà con Jrai rất phấn khởi khi tiếp nhận công trình “Thắp sáng đường quê” do Đoàn cơ sở Điện lực Gia Lai trao tặng. Công trình gồm 15 bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời với trị giá 25 triệu đồng, được trích từ quỹ hoạt động của Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai. Công trình được thực hiện trên tuyến đường chính của buôn, nối từ cổng chào đến nhà văn hóa. Thay vì trao tặng kinh phí cho làng, ĐVTN ngành điện đã phát huy năng lực, chuyên môn nghiệp vụ để lắp đặt các đèn năng lượng mặt trời đảm bảo an toàn. Đây cũng là tuyến đường đầu tiên của buôn có đèn chiếu sáng vào ban đêm.

Nhìn ánh đèn rực sáng trên tuyến đường vào buổi tối, người dân buôn Hiao từ già đến trẻ đều phấn khởi, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. Ông Ksor Khem-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hiao-bày tỏ: Bà con mong có điện đường chiếu sáng từ lâu lắm rồi. Nhờ có các ĐVTN thực hiện công trình, bà con trong buôn đi lại vào ban đêm thuận lợi, an toàn hơn, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được bảo đảm. Công trình cũng góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, làm đẹp thêm những tuyến đường.

Đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Điện lực Gia Lai lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho buôn Hiao (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa). Ảnh: P.L

Từ năm 2024 đến nay, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai cùng chi đoàn Điện lực các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện 8 công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng cộng 110 bóng đèn năng lượng mặt trời tại các huyện: Đak Pơ, Phú Thiện, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Păh, Đức Cơ. Anh Nguyễn Đức Hải-Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai-thông tin: “Đoàn cơ sở trao tặng công trình thanh niên với thông điệp “Điện sáng buôn làng-khởi sắc miền quê”. Ngoài trao tặng công trình, ĐVTN còn tuyên truyền về sử dụng điện an toàn cho người dân và sửa chữa hệ thống điện cho hộ nghèo. Hoạt động được thực hiện vào ngày cuối tuần, song với ý nghĩa phục vụ người dân nên ĐVTN đều nhiệt tình. Đơn vị cũng tuyên truyền, vận động người dân và ĐVTN ở địa phương trồng thêm hoa, cây xanh để tạo cảnh quan cho tuyến đường”.

Đảm nhận việc khó, việc mới

Mỗi năm, công tác Đoàn và phong trào thanh niên có những chủ đề, chủ điểm khác nhau. Nội dung, phương thức triển khai luôn được đổi mới, sáng tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Chung tay cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát là hoạt động nổi bật của tổ chức Đoàn trong tỉnh thời gian gần đây. Đơn cử, Đoàn xã An Thành (huyện Đak Pơ) đã chủ động thành lập đội hình thanh niên tình nguyện chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát gồm 30 ĐVTN. Sau khi ra quân, đội hình tình nguyện đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xác định các hộ cần hỗ trợ, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công. Đồng thời, ĐVTN cũng nhiệt tình hướng dẫn các gia đình hoàn thiện thủ tục, bổ sung giấy tờ liên quan đến đất đai để xây dựng nhà ở nếu có vướng mắc.

Tiếp đến, đội hình tình nguyện gửi thư ngỏ, vận động sự đóng góp, hỗ trợ kinh phí và vật liệu xây dựng từ các tổ chức, nhà hảo tâm. Cùng với đó, ĐVTN đóng góp ngày công lao động để tháo dỡ nhà tạm, nhà dột nát, vận chuyển vật liệu xây dựng; hỗ trợ đào móng, lợp nhà, sơn nhà… Anh Nguyễn Thế Ánh-Bí thư Đoàn xã An Thành-cho hay: Từ khi ra quân đến nay, đội hình tình nguyện đã hỗ trợ tháo dỡ nhà tạm và đào móng nhà cho 11 hộ thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã.

Theo báo cáo của Tỉnh Đoàn, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, từ ngày 1 đến 23-3, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây dựng trên 431 căn nhà với hơn 5.500 ngày công của ĐVTN.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn thiếu nhi sử dụng máy tính, góp phần nâng cao chất lượng chuyển đổi số. Ảnh: P.L

Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” là phương châm hành động của thế hệ trẻ. Mỗi phong trào, hoạt động tình nguyện được tuổi trẻ triển khai hiệu quả. Trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các bạn trẻ càng phải nỗ lực, thể hiện trách nhiệm của mình bằng những công trình, phần việc và hành động cụ thể để hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cụ thể hóa Chương trình hành động của Trung ương Đoàn thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các tổ chức Đoàn, Hội trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động về chuyển đổi số. Nổi bật là việc triển khai các tổ dân phố điện tử, tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ lực lượng Công an hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID, giúp người dân thực hiện các giao dịch trên môi trường số nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Đồng thời, tổ chức Đoàn phối hợp với các đơn vị triển khai một số mô hình như: số hóa dữ liệu các địa chỉ đỏ, thư viện số, khu chợ/khu phố không dùng tiền mặt. Đặc biệt, từ ngày 1-3 đến nay, các tổ chức Đoàn, Hội đã thành lập 46 đội hình “Bình dân học vụ số” giúp người dân nâng cao nhận thức và kỹ năng số thiết yếu; tổ chức 6 chương trình tập huấn, phổ cập kỹ năng số cho 295 người dân.

Đoàn viên, thanh niên xã Ia Pết (huyện Đak Đoa) ra quân Ngày chủ nhật xanh dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: P.L

Từ khi ra quân Tháng Thanh niên năm 2025 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã triển khai 43 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 585 triệu đồng; duy trì 103 tuyến đường và triển khai mới 28 tuyến đường “sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn”; triển khai xây dựng 5,5 km công trình “Thắp sáng đường thôn”, trồng mới 2.820 cây xanh…

Đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện 333 hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; 282 hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 357 hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hơn 100 hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội.