Tuổi trẻ ngành điện Gia Lai xung kích tình nguyện vì cộng đồng

(GLO)- Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ GLPC trao nguồn sáng-Gửi yêu thương”, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã và đang khẳng định tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng bằng những công trình, phần việc thiết thực, mang nguồn điện an toàn đến từng buôn làng, từng ngôi nhà ở vùng khó.

Ngày 10-5, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức chương trình tình nguyện “Đèn sáng-Lòng son-Theo gương Bác Hồ” tại xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai).

Đại diện Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai tặng quà cho ông Sach (làng Đak Pơ Nan, xã Kon Thụp). Ảnh: M.N

Tại đây, 6 suất quà (700 ngàn đồng/suất) đã được cán bộ, đoàn viên, thanh niên trao tận tay 6 gia đình người có công với cách mạng, người già neo đơn. Không chỉ trao quà, tuổi trẻ ngành điện còn kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện sinh hoạt trong nhà. Hành động nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với người dân vùng khó.

Đón nhận phần quà từ các cán bộ, đoàn viên, thanh niên, ông Sach (làng Đak Pơ Nan) là bệnh binh xúc động bày tỏ: “Nhận được sự quan tâm của tổ chức Đoàn, mình rất vui. Mong tổ chức Đoàn sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về bà con vùng khó”.

Sau khi hoàn thành việc trao tặng quà, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã di chuyển đến gia đình Ngưih (làng Chuk) để trao tặng và lắp đặt hệ thống điện trong nhà. Là bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, ông Ngưih được Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Kon Thụp kết nối nguồn lực xây dựng nhà mới trị giá trên 60 triệu đồng.

Ông Ngưih chia sẻ: “Được Nhà nước hỗ trợ xây nhà, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai lắp đặt hệ thống điện, mình rất vui. Từ nay, mình không còn lo lắng mỗi khi trời mưa bão, nhà không còn bị dột ướt nữa”.

Đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai lắp đặt hệ thống điện mới cho nhà ông Ngưih (làng Chuk, xã Kon Thụp). Ảnh: M.N

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên ngành điện còn trao tặng 1 công trình “Thắp sáng đường quê” cho làng Chuk. Công trình gồm 15 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên chiều dài hơn 1km, trị giá 25 triệu đồng. Tuổi trẻ ngành điện đã trực tiếp lắp đặt, kiểm tra hệ thống đèn trước khi bàn giao cho làng.

Ông Đinh Chân-Bí thư Chi bộ làng Chuk cho hay: Đây là tuyến đường đầu tiên của làng có đèn thắp sáng vào buổi tối. Làng sẽ bảo quản tuyến đường thật tốt, để việc đi lại của bà con vào buổi tối được thuận lợi, đảm bảo an toàn, giữ vững an ninh trật tự. Ngoài ra, Đoàn cơ sở còn trao tặng 50 suất bánh kẹo cho thiếu nhi của làng”.

Trước đó, vào cuối tháng 3-2025, chương trình tình nguyện “Điện sáng buôn làng-Khởi sắc miền quê” đã được Đoàn cơ sở tổ chức tại thị xã Ayun Pa. Công trình “Thắp sáng đường quê” gồm 15 bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trị giá 25 triệu đồng đã được lắp đặt tại buôn Hiao (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa).

Đại diện Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai trao tặng hệ thống điện trong nhà ông Ngưih (làng Chuk). Ảnh: M.N

3 hộ dân đang được xã Ia Rbol hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng được Đoàn cơ sở trao tặng, lắp đặt hệ thống điện an toàn. Ngoài ra, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai còn thăm hỏi, tặng 2 suất quà (mỗi suất 600 ngàn đồng) cho 2 người có công với cách mạng ở xã Chư Băh; người dân cũng được hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện và tuyên truyền về sử dụng điện an toàn.

Ông Ksor Khem-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hiao-bày tỏ: Từ khi tuyến đường “Thắp sáng đường quê” được đưa vào hoạt động đến nay, bà con trong làng ai cũng phấn khởi vì đi lại vào buổi tối được thuận lợi hơn. Bà con trong làng đã trồng thêm hoa và cây xanh, thường xuyên vệ sinh môi trường để tuyến đường thêm “sáng-xanh-sạch-đẹp”.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ GLPC Trao nguồn sáng- gửi yêu thương”, với thế mạnh chuyên môn, từ năm 2024 đến nay, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã thực hiện 9 công trình “Thắp sáng đường quê” với 125 bóng đèn năng lượng mặt trời tại các huyện: Đak Pơ, Phú Thiện, Đak Đoa, Chư Pưh, Chư Păh, Đức Cơ, thị xã Ayun Pa và tại Tiểu đoàn Vệ binh 8 (Bộ tham mưu, Quân Khu V).

Không chỉ góp sức bằng công trình, tuổi trẻ ngành điện Gia Lai còn tích cực tham gia phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Trong năm 2024, Đoàn cơ sở đã hiện thực hóa 6 sáng kiến, trong đó 4 sáng kiến được Tổng Công ty Điện lực miền Trung công nhận. Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai tham gia 3 sáng kiến và được tuyên dương tại diễn đàn “Thanh niên Gia Lai tiên phong sáng tạo” do Tỉnh Đoàn tổ chức.

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai trao bảng tượng trưng công trình Thắp sáng đường quê cho đại diện Chi bộ làng Chuk. Ảnh: M.N

Trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội, Đoàn cơ sở còn vận động tặng hàng trăm suất quà, xe đạp, sách vở…cho trẻ em và hộ dân khó khăn ở các huyện: Chư Păh, An Khê, Đức Cơ, Kbang, Chư Prông, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa… với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Chia sẻ hành trình mang điện sáng đến vùng khó, Anh Nguyễn Đức Hải-Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai-thông tin: Để có kinh phí thực hiện các hoạt động tình nguyện, đoàn viên, thanh niên đã gây quỹ bằng việc đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc do Công ty giao. Đồng thời, lãnh đạo Công ty cũng quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn lực để Đoàn cơ sở thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Chúng tôi không chỉ lắp đèn chiếu sáng mà còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, sửa chữa hệ thống điện miễn phí cho hộ nghèo. Dù triển khai vào cuối tuần, nhưng đoàn viên, thanh niên đều hăng hái tham gia vì biết việc mình làm đã và đang giúp ích, mang lại niềm vui cho bà con.