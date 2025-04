Tuổi trẻ Kông Chro xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc

Kông Chro là huyện vùng sâu, vùng xa, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng, đặc biệt là đối với giới trẻ, Huyện Đoàn Kông Chro đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Huyện Đoàn Kông Chro linh hoạt tổ chức các hoạt động như tuyên truyền trực tiếp, thuyết trình, tiểu phẩm, phiên tòa giả định và các chương trình chuyên đề. Các chủ đề được tập trung tuyên truyền gồm: an toàn giao thông, phòng-chống ma túy, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em, kỹ năng phòng-chống xâm hại trẻ em, phòng tránh đuối nước, phòng cháy chữa cháy và nhiều vấn đề thiết thực khác.

Đặc biệt, Huyện Đoàn đã tổ chức các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng-chống ma túy; thi hùng biện và ghép tranh với chủ đề phòng-chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Thông qua các hoạt động này, đoàn viên thanh niên không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật mà còn nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

Năm 2024, Huyện Đoàn Kông Chro đã tổ chức 84 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút sự tham gia của hơn 14.834 đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Huyện Đoàn đã tổ chức 34 buổi tuyên truyền, thu hút 4.290 lượt người tham gia, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật và trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Đoàn viên thanh niên xã Sró (huyện Kông Chro) ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Quang Dũng

Để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Huyện Đoàn còn triển khai nhiều mô hình tiêu biểu như: xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự; duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại các trường có nguy cơ cao về tai nạn giao thông ở thị trấn Kông Chro và các xã: Yang Trung, An Trung, Chơ Long, Kông Yang.

Bên cạnh đó, Huyện Đoàn còn thành lập các đội tuyên truyền pháp luật và tổ chức hoạt động tuyên truyền tại các thôn, làng trên toàn huyện. Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin cũng được duy trì hiệu quả với các hoạt động gặp gỡ, giáo dục và động viên thanh niên đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Mô hình sơ ứng cứu nhanh tai nạn giao thông tại xã An Trung cũng được thành lập với 20 thành viên có nhiệm vụ hỗ trợ và sơ cứu kịp thời cho người dân bị tai nạn.

Mô hình “Thắp sáng đường quê” không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân địa phương. Anh Trương Quang Dũng-Bí thư Đoàn xã Sró-chia sẻ: Tháng 1-2025, hơn 70 đoàn viên thanh niên làng Kươk đã tham gia chặt mía, chặt keo thuê cho các hộ dân để gây quỹ xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”.

Đến tháng 3, Chi Đoàn làng Kươk tiến hành xây dựng công trình gồm 10 bóng đèn năng lượng mặt trời với kinh phí 20 triệu đồng. Hệ thống trụ đèn được bố trí cách nhau 30 m, đảm bảo ánh sáng đồng đều trên tuyến đường. Trước đó, vào năm 2024, thông qua việc làm thuê gây quỹ, Chi Đoàn làng Kươk cũng đã lắp đặt 5 trụ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường làng.

Công trình “Thắp sáng đường quê” tại tổ dân phố Plei Ktoh, thị trấn Kông Chro. Ảnh: R.H

Cũng trong tháng 3-2025, Huyện Đoàn Kông Chro đã khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại tổ dân phố Plei Ktoh (thị trấn Kông Chro). Công trình gồm 15 bóng đèn năng lượng mặt trời, được thực hiện nhờ nguồn xã hội hóa cùng với công sức của đoàn viên thanh niên. Từ khi bàn giao đưa vào sử dụng, công trình giúp cải thiện môi trường sống, chiếu sáng các tuyến đường vào ban đêm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Em Đinh Thị Nhơng (tổ dân phố Plei Ktoh) chia sẻ: “Cứ khoảng 18 giờ mỗi ngày, tuyến đường chính của làng lại được thắp sáng bởi những bóng đèn năng lượng mặt trời. Từ khi có điện chiếu sáng, mọi người yên tâm đi lại vào buổi tối. Công trình không chỉ mang lại diện mạo mới cho làng mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Em có trách nhiệm tuyên truyền đoàn viên thanh niên chung tay quản lý, bảo vệ công trình chiếu sáng này”.

Anh Đinh Thế Song-Phó Bí thư Huyện Đoàn Kông Chro-cho biết: Năm 2024, Huyện Đoàn Kông Chro được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là niềm tự hào, sự động viên to lớn đối với những nỗ lực không ngừng của tuổi trẻ huyện Kông Chro.

Cũng theo anh Song, thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề thiết thực như: an toàn giao thông, phòng-chống ma túy, bảo vệ môi trường và các kỹ năng sống cần thiết. Đồng thời, Huyện Đoàn sẽ tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.