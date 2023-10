Tuổi trẻ Ayun Pa góp sức xây dựng đô thị văn minh

Anh Phạm Văn Tiến-Bí thư Đoàn phường Sông Bờ-cho hay: Hàng năm, ngoài tham gia các đợt dọn vệ sinh do Thị Đoàn tổ chức, Đoàn phường cũng huy động ĐVTN tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu vực công cộng; vận động người dân thu gom, phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định.

Năm 2022, Đoàn phường phối hợp với Hội Nông dân phường thực hiện công trình “Trụ điện nở hoa” tại 2 tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng với chiều dài 1,6 km. Nhờ đó, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường ngày càng chuyển biến tích cực.

Tương tự, thời gian qua, Đoàn phường Hòa Bình triển khai nhiều hoạt động góp phần xây dựng đô thị văn minh. Chị Lê Thị Nhiệm-Bí thư Đoàn phường-cho biết: Mỗi tháng 1 lần vào dịp cuối tuần, chúng tôi huy động ĐVTN ra quân dọn vệ sinh tại các tuyến đường tự quản do Đoàn phường phụ trách, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác thải đúng nơi quy định, tham gia giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự khu dân cư.

Cùng với tổ chức mô hình “Trụ điện nở hoa”, Đoàn phường còn triển khai chương trình “Đổi rác lấy cây” tại Quảng trường thị xã với nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức gian hàng 0 đồng, bán khẩu trang tái chế để gây quỹ tặng người nghèo; đổi phế liệu lấy cây, tổ chức cho bé chơi trò chơi và vẽ tranh về chủ đề bảo vệ môi trường. “Các hoạt động này đã góp phần làm cho môi trường ngày càng sạch-đẹp và nâng cao ý thức cho cộng đồng”-chị Nhiệm cho hay.

Anh Nguyễn Thanh Hải-Bí thư Đoàn xã Ia Sao-thông tin: Mỗi năm, Đoàn xã tổ chức khoảng 10 đợt ra quân nạo vét kênh mương, dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường. Trong khuôn khổ chương trình “Mỗi tuần 1 ngày đi cơ sở”, Đoàn xã đã phối hợp tuyên truyền, vận động các gia đình di dời chuồng trại ra xa nhà ở; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhờ đó, người dân đã có ý thức hơn trong bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi với P.V, chị Kpă H'Ngoan-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã Ayun Pa-cho hay: Để góp phần xây dựng đô thị văn minh, hàng năm, Ban Thường vụ Thị Đoàn, Hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã đã triển khai các kế hoạch cấp trên giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tại cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực.

Bên cạnh đó, Thị Đoàn cũng chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn duy trì và nhân rộng mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Đội tuyên truyền về an toàn giao thông”, các đội tình nguyện để tổ chức các hoạt động tuyên truyền về gìn giữ vệ sinh công cộng, an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thị Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã cũng trích kinh phí và vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ ĐVTN tham gia ngày công giúp đỡ các gia đình ĐVTN khó khăn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; di dời chuồng trại ra xa nhà ở. Từ năm 2019 đến nay, toàn thị xã có 24 ĐVTN được hỗ trợ làm nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng; 7/8 xã, phường được các cấp bộ Đoàn hỗ trợ xây dựng 10 điểm khu vui chơi cho các em thiếu nhi với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.