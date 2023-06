Trưởng thành từ chương trình “Học làm chiến sĩ Công an”

(GLO)- Chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” do Thành Đoàn Pleiku và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 4 đến 9-6 đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên cho các em thiếu nhi. Trong môi trường quân ngũ, 64 chiến sĩ “nhí” đã tiếp thu nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích.

Rèn tính kỷ luật

Ngay ngày đầu “nhập ngũ”, 64 chiến sĩ “nhí” đã được cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh giới thiệu về quân hàm, quân phục và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Đồng thời, các em được huấn luyện điều lệnh, đội hình đội ngũ, những động tác võ tay không khỏe khoắn và dứt khoát. Việc tìm hiểu về đặc thù công việc của ngành Công an góp phần bồi đắp cho các em tình cảm, hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, vì Nhân dân phục vụ.

Sau khi tìm hiểu về môi trường công tác của lực lượng Công an, các chiến sĩ “nhí” đã có những trải nghiệm hết sức bổ ích. Sáng sớm, chỉ cần nghe hiệu lệnh của người chỉ huy, các em đã tự giác gấp chăn, màn vuông vắn; xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp; tập thể dục, ăn sáng và sẵn sàng trải nghiệm các hoạt động trong chương trình.

Em Trần Vĩnh Hiếu (lớp 6.2, Trường THCS Trưng Vương, TP. Pleiku) tâm sự: “Qua các bài học, em hiểu hơn về lực lượng Công an nhân dân. Tham gia chương trình, em từ bỏ được thói quen sử dụng điện thoại, máy tính chơi game. Vào môi trường huấn luyện, em nhận thức yêu cầu sống phải có kỷ luật”.

Trong 6 ngày, 64 chiến sĩ “nhí” được hướng dẫn về Luật Giao thông đường bộ và tìm hiểu về an toàn giao thông học đường; cung cấp kiến thức về phòng-chống tác hại ma túy và thuốc lá điện tử; kỹ năng phòng-chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng; kỹ năng bơi an toàn, phòng tránh đuối nước. Đặc biệt, trong buổi tập huấn về kỹ năng phòng cháy chữa cháy, dưới sự hướng dẫn của chiến sĩ Công an, các em thiếu nhi đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích, tự tin xử lý một số tình huống giả định được đặt ra như: cháy bình gas, cháy trong nhà cao tầng…

Theo sát chương trình để hỗ trợ, hướng dẫn các chiến sĩ “nhí”, Đại úy Phạm Trần Bình-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh-thông tin: “Các nội dung huấn luyện đều được Ban tổ chức chọn lọc kỹ lưỡng để phù hợp với lứa tuổi của các em. Nội dung phong phú, trực quan sinh động giúp các em có những trải nghiệm thú vị, hiểu rõ hơn về tính chất công việc của lực lượng Công an. Dù phải xa bố mẹ, sống tự lập, nhưng các em đều hòa nhập tốt, có tính kỷ luật và nghiêm túc tham gia các nội dung của chương trình”.

Trải nghiệm bổ ích

Bên cạnh nội dung huấn luyện điều lệnh, các chiến sĩ “nhí” còn được học kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống; kỹ năng nói trước đám đông; hướng dẫn làm đồ handmade, búp bê hồ lô; tham gia các trò chơi dân gian… Dưới sự dẫn dắt của thầy Cao Xuân Vũ (Trường Đoàn Lý Tự Trọng, TP. Hồ Chí Minh), các em đã mở lòng, chia sẻ về tình yêu thương với cha mẹ, anh em, thầy cô qua “Đêm cảm xúc”.

Chuyến dã ngoại tham quan Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh với chủ đề “Ngày học giữa đại ngàn” đem đến cho 64 chiến sĩ “nhí” những trải nghiệm thú vị. Đây cũng là điểm mới của chương trình năm nay. Đến với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, các em đã tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên, sự đa dạng sinh học tại phòng tiêu bản các loại động vật, thực vật.

Các em cũng trực tiếp hành quân trong rừng, tìm hiểu về đặc điểm sinh trưởng của một số loài thực vật. Một số em cẩn thận ghi chép lại những thông tin được các cán bộ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh chia sẻ để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập sau này.

Các chiến sĩ “nhí” trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh với chủ đề “Ngày học giữa đại ngàn”. Ảnh: M.N

Tại lễ bế mạc chương trình, Ban tổ chức trình chiếu video clip ghi lại những khoảnh khắc đẹp của các chiến sĩ “nhí” sau 6 ngày trải nghiệm ở Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự bất ngờ vì chỉ trong một thời gian ngắn, các con đã có sự thay đổi tích cực: tự giác, cẩn thận, nhanh nhẹn và kỷ luật. Các bậc phụ huynh cũng trực tiếp xem 64 chiến sĩ “nhí” biểu diễn những động tác võ tay không khỏe khoắn.

Ông Võ Minh Nghĩa-phụ huynh em Võ Đức Anh (lớp 6, Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku) bày tỏ: “Trong suốt chương trình, Ban tổ chức thường xuyên cập nhật hình ảnh hoạt động của các con lên trang Facebook Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku nên phụ huynh dễ dàng theo dõi. Nghe con kể chuyện, tôi rất xúc động vì cháu đã có nhiều tiến bộ, biết cách tự lập và tự bảo vệ mình. “Học làm chiến sĩ Công an” là một chương trình ý nghĩa và bổ ích cần được duy trì trong những mùa hè sau”.

64 thiếu nhi đến từ TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê và các huyện: Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Păh chưa hề quen biết nhau trước đó nhưng các em lại trở thành một tập thể đoàn kết, yêu thương để cùng nhau vượt qua những thử thách trong môi trường huấn luyện. Tuy thời gian không dài song các chiến sĩ “nhí” đã có thêm bạn mới, học được nhiều điều bổ ích, có thêm niềm vui, tiếng cười, lưu giữ cho mình nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong dịp hè.

Em Bùi Bích Phương (lớp 4C4, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) chia sẻ: “Lúc đầu xa gia đình, em có buồn vì nhớ nhà. Nhưng khi được trải nghiệm, có thêm những người bạn mới, em đã hòa nhập và học hỏi được rất nhiều điều. Em sẽ xin bố mẹ để tiếp tục tham gia chương trình vào mùa hè năm sau”.

Trao đổi với P.V, anh Thái Giang Nam-Bí thư Thành Đoàn Pleiku, Trưởng ban tổ chức chương trình-thông tin: Đây là năm thứ 2 Thành Đoàn Pleiku và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp tổ chức chương trình “Học làm chiến sĩ Công an”. Đây là khóa học đặc biệt, giúp các em cảm nhận, trải nghiệm và hiểu hơn về hình ảnh chiến sĩ Công an nhân dân, được rèn tính kỷ luật, bản lĩnh. Hy vọng những kiến thức, kỹ năng được trang bị từ chương trình sẽ giúp các em trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Sự ghi nhận của phụ huynh, thiếu nhi là động lực để Ban tổ chức tiếp tục triển khai chương trình trong những mùa hè sau.