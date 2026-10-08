Tin thế giới tối 8-10: Chung cư Ukraine trúng tên lửa, 22 người thiệt mạng

(GLO)- Israel yêu cầu 20 nhà ngoại giao Anh rời nước này; Ukraine ghi nhận 22 người chết trong vụ chung cư trúng tên lửa; Mỹ cân nhắc nối lại chiến dịch tập kích Iran; cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đối mặt cáo buộc mới tại Mỹ là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Israel yêu cầu 20 nhà ngoại giao Anh rời nước này

Israel tuyên bố 20 nhà ngoại giao Anh, trong đó có Tổng lãnh sự tại Jerusalem, sẽ kết thúc nhiệm kỳ và rời nước này trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên căng thẳng.

Tòa nhà Tổng lãnh sự quán Anh tại Jerusalem ngày 8-10, với phần bảng hiệu đã bị tháo xuống. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết Tổng lãnh sự quán Anh tại Jerusalem sẽ không tiếp tục hoạt động theo mô hình hiện nay. Cơ sở này được đổi thành “Phái bộ Anh”, với 7 nhà ngoại giao và không còn chức năng lãnh sự. Phạm vi hoạt động của những người ở lại cũng bị hạn chế.

Anh cho biết tòa nhà từng là Tổng lãnh sự quán vẫn mở cửa và “Phái bộ Anh” tiếp tục hoạt động độc lập, cung cấp các dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ người dân Palestine.

Israel hồi tháng 9 từng đe dọa đóng cửa Tổng lãnh sự quán Anh tại Jerusalem sau khi London áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan tình trạng bạo lực của người định cư Israel nhằm vào người Palestine tại Bờ Tây.

Ngoại trưởng Saar cũng chỉ đạo trục xuất các đại diện Anh tại một trung tâm giám sát kế hoạch ngừng bắn ở Gaza, cấm Anh đào tạo lực lượng của Chính quyền Palestine và cấm 12 công dân Anh, chủ yếu là nghị sĩ, nhập cảnh. Ông Saar cho biết các biện pháp này đã được triển khai từ ngày 8-10.

Chung cư Ukraine trúng tên lửa, 22 người thiệt mạng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 22 người, trong đó có 5 trẻ em, đã thiệt mạng khi một tòa chung cư 5 tầng tại thành phố Pryluky, tỉnh Chernihiv, trúng tên lửa trong cuộc tập kích của Nga.

Người dân địa phương và lực lượng giải cứu dọn dẹp đống đổ nát tại tòa chung cư bị tên lửa phá hủy ở Pryluky, Ukraine hôm 7-10. Ảnh: AP

Vụ việc còn khiến 54 người bị thương, gồm 7 trẻ em. Hơn 500 nhân viên lực lượng khẩn cấp tham gia cứu hộ và 15 người được giải cứu, trong đó có một trẻ em 5 tuổi.

Lãnh đạo tỉnh Chernihiv Vyacheslav Chaus cho biết Pryluky bị 5 tên lửa hành trình đánh trúng, trong đó một quả rơi vào tòa chung cư. AMK Mapping nhận định đây là tên lửa Kh-101 của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin tòa chung cư bị trúng tên lửa. Cơ quan này cho biết ngày 7-10 đã tiến hành cuộc tập kích bằng vũ khí chính xác cao và UAV nhằm vào các cơ sở quốc phòng tại nhiều tỉnh của Ukraine, trong đó có Kiev và Chernihiv, cùng hạ tầng cảng và cơ sở sửa chữa tàu thuyền ở Odessa.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga sử dụng nhiều loại tên lửa và 130 UAV trong cuộc tập kích. Phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ 5 tên lửa Iskander-M và đạn S-400, 39 tên lửa hành trình cùng 117 UAV. Tổng cộng 18 địa điểm bị đánh trúng và mảnh vỡ rơi xuống 5 khu vực.

Tính trên toàn Ukraine, cuộc tập kích ngày 7-10 khiến 28 người thiệt mạng.

Mỹ cân nhắc nối lại chiến dịch tập kích Iran

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét khả năng nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran trong những tuần tới, trong đó có phương án tiến hành trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tháng 11. Tuy nhiên, chưa có quyết định cuối cùng.

Tiêm kích F-35A Mỹ bay tại Trung Đông hôm 10-9. Ảnh: USAF

Theo các nguồn tin được NBC News, Axios và Atlantic dẫn lại, các quan chức Mỹ đã thảo luận chiến lược đối với Iran và lực lượng Houthi tại Yemen. Lầu Năm Góc sau đó chuẩn bị các phương án tác chiến để Tổng thống Trump cân nhắc.

Theo Axios, nếu chiến dịch được nối lại, Mỹ có thể tập kích các mục tiêu liên quan chương trình hạt nhân, cơ sở hạ tầng và năng lượng của Iran; quân đội Israel nhiều khả năng cũng tham gia.

Một số quan chức Israel nhận định Iran có thể ra đòn trước nếu lo ngại bị tấn công bất ngờ. Trong khi đó, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết nhiệm vụ của cơ quan này là xây dựng và trình Tổng thống Mỹ các phương án quân sự.

Thông tin xuất hiện trong lúc đàm phán giữa Washington và Tehran chưa đạt tiến triển. Qatar đang chờ phản hồi của Iran đối với đề xuất ngược từ Mỹ, trong đó có yêu cầu Tehran nhượng bộ về vấn đề hạt nhân.

Theo các nguồn tin được dẫn, một chiến dịch mới có thể tác động tới giá dầu và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đồng thời ảnh hưởng tới tình hình chính trị tại Israel nếu Iran đáp trả.

Cựu Tổng thống Venezuela Maduro đối mặt cáo buộc mới

Các công tố viên tại New York đang chuẩn bị đưa ra cáo buộc mới đối với cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores, liên quan việc giam giữ trái phép hơn chục công dân Mỹ tại Venezuela trong thời gian ông Maduro cầm quyền.

Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: TASS

Theo CNN, các điều tra viên cũng xem xét khả năng truy tố thêm một số cá nhân liên quan cáo buộc tra tấn công dân Mỹ.

Một số người từng bị giam giữ cho biết họ phải chịu các hình thức đối xử khắc nghiệt. Matthew Heath và Osman Khan, được trả tự do trong một cuộc trao đổi năm 2022, nói từng bị dội nước vào mặt, điện giật, đe dọa bạo lực tình dục, sử dụng chất gây ảo giác và biệt giam kéo dài.

Nhóm “CITGO 6”, gồm 6 lãnh đạo ngành dầu khí mang quốc tịch Mỹ bị bắt tại Venezuela năm 2017, cũng cho biết phải chịu điều kiện giam giữ khắc nghiệt.

Tất cả những người này từng bị giam tại Tổng cục Phản gián Quân sự (DGCIM), cơ quan mà một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng phải chịu trách nhiệm về các vụ bắt giữ tùy tiện, đối xử tồi tệ và tra tấn đối thủ chính trị cùng người thân.

Văn phòng công tố liên bang Manhattan và đội ngũ pháp lý của vợ chồng ông Maduro chưa bình luận về thông tin trên. Ngoài cáo buộc giam giữ trái phép, ông Maduro còn đối mặt 4 cáo buộc hình sự nghiêm trọng của Mỹ, trong đó có âm mưu khủng bố ma túy và âm mưu buôn lậu cocaine.

Bà Cilia Flores đầu tuần này đề nghị được quản thúc tại gia do mắc bệnh tim nghiêm trọng và cần phẫu thuật. Các công tố viên Mỹ phản đối, cho rằng bà có nguy cơ bỏ trốn cao và có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng.