Tin thế giới sáng 25-10: Ukraine tập kích sâu 2.500 km vào lãnh thổ Nga

(GLO)- Ukraine tập kích sâu 2.500 km vào lãnh thổ Nga; Elon Musk thừa nhận đã siết Starlink ở Ukraine; Iran tiếp tục cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Mỹ tấn công; Saudi Arabia mở lại sân bay King Khalid... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-10.

Ukraine tập kích sâu 2.500 km vào lãnh thổ Nga

Các cuộc tấn công bằng UAV được cho là của Ukraine ngày 24-10 đã nhắm vào nhiều cơ sở tại tỉnh Omsk, vùng Siberia của Nga, cách biên giới khoảng 2.500 km. Trong khi đó, các kênh giám sát đưa tin về vụ cháy tại nhà máy hóa dầu, giới chức Nga xác nhận một trung tâm hậu cần bị tấn công.

Hình ảnh được cho là ghi lại hiện trường sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào thành phố Omsk của Nga, nằm cách Ukraine khoảng 2.500 km, ngày 24-10-2026. Ảnh: Exilenova Plus/Telegram

Theo kênh giám sát Exilenova Plus, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy hóa dầu Omsky Kauchuk ở thành phố Omsk của Nga. Đây là một trong những nhà máy hóa dầu lớn nhất của Nga.

Theo công ty vận hành Omsky Kauchuk, cơ sở này là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về cao su tổng hợp, các sản phẩm tổng hợp hữu cơ và methyl tert-butyl ether, một loại phụ gia được sử dụng trong quá trình tinh chế xăng.

Thống đốc tỉnh Omsk, ông Vitaliy Khotsenko, xác nhận khu vực này đã trở thành mục tiêu của các UAV Ukraine, đồng thời cho biết một trung tâm hậu cần tại thành phố Omsk đã bị tấn công.

Elon Musk thừa nhận đã siết Starlink ở Ukraine

Tỷ phú Elon Musk xác nhận công ty SpaceX của ông đã hạn chế Starlink ở Ukraine do Kiev vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh này.

"Sử dụng Starlink, một dịch vụ thương mại dân sự, để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) để giết người là hành vi bị cấm", Elon Musk viết trên X ngày 24-10. "Quân đội Ukraine vi phạm điều khoản sử dụng Starlink khi dùng dịch vụ này để thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV nhằm sát hại người khác".

Kể từ đêm 13-10, các thiết bị đầu cuối Starlink và Starshield tại Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi đó mô tả tình trạng này là "rất khó chịu và nguy hiểm", kêu gọi Mỹ nhanh chóng dỡ bỏ hạn chế với các dịch vụ này. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên ông Musk công khai thừa nhận đã ra lệnh hạn chế dịch vụ Starlink cho Ukraine. Tỷ phú này thêm rằng "lỗ hổng đó đã được khắc phục từ tuần trước", ám chỉ rằng dịch vụ đã được khôi phục cho Kiev.

Tuyên bố trên của ông Musk trái ngược với thông tin do chính ông đưa ra tuần trước, rằng chỉ có Tổng thống Mỹ và Lầu Năm Góc mới có quyền quyết định liên quan đến mọi giới hạn về tốc độ hay cách sử dụng của Starlink và Starshield.

Iran tiếp tục cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Mỹ tấn công

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 24-10 tiếp tục cảnh báo rằng mọi cuộc tấn công, dù với quy mô hạn chế của Mỹ và Israel nhắm vào nước này, cũng sẽ dẫn đến những phản ứng dữ dội, kéo theo hậu quả thảm khốc nằm ngoài sức tưởng tượng.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Mohebbi. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Mohebbi nêu rõ bất kể cuộc tấn công thù địch ở cấp độ nào, đòn giáng trả của Iran cũng sẽ dữ dội và thảm khốc gấp nhiều lần.

Các lực lượng vũ trang Iran đã hoàn toàn sẵn sàng với các phương án tác chiến được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông Mohebbi khẳng định kẻ thù chắc chắn sẽ lại chuốc lấy thất bại thảm khốc, nếu tiếp tục liều lĩnh gây hấn chống Iran.

Cảnh báo của IRGC đưa ra trong bối cảnh truyền thông và giới chức Mỹ liên tục đề cập khả năng Washington sắp sửa phát động chiến dịch tập kích mới chống Tehran. Trong đó, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack hôm 23-10 thậm chí nhận định đòn tấn công có thể diễn ra ngay cuối tuần này.

Saudi Arabia mở lại sân bay King Khalid sau 2 tuần đóng cửa vì hoạt động tấn công

Giới chức Saudi Arabia thông báo mở lại hoạt động của sân bay King Khalid ở thủ đô Riyadh từ ngày 25-10, 2 tuần sau khi cảng hàng không trọng yếu này phải đóng cửa vì hoạt động tấn công của lực lượng Houthi

Lực lượng Houthi (thân Iran) tập kích Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Sân bay King Khalid phải đóng cửa từ ngày 10-10, sau đòn tập kích của lực lượng Houthi ở Yemen khiến 13 người chết và hơn 300 người bị thương.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một cuộc tấn công gây hậu quả nghiêm trọng với sân bay lớn nhất ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia và khiến cảng hàng không này phải đóng cửa.

Trước đó, sau cuộc tập kích của Houthi hôm 10-10, nhiều hãng hàng không khu vực và quốc tế, đã thông báo đình chỉ bay vô thời hạn đến Riyadh. Đồng thời, nhiều quốc gia phương Tây ban cảnh báo an ninh khẩn cấp, khuyến cáo công dân thận trọng khi di chuyển đến quốc gia vùng Vịnh