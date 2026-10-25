Mỹ đưa Viện Khổng Tử vào diện đe dọa an ninh, Bắc Kinh phản đối hạn chế nghiên cứu

(GLO)- Lầu Năm Góc xác định các Viện Khổng Tử tại Mỹ là mối đe dọa an ninh quốc gia, trong khi Trung Quốc yêu cầu Washington chấm dứt các biện pháp hạn chế đối với những cơ sở nghiên cứu của nước này.

Ngày 23-10, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo các Viện Khổng Tử, những trung tâm ngôn ngữ và văn hóa được Trung Quốc tài trợ tại các trường Đại học tại Mỹ, đã được đưa vào danh sách các tổ chức bị Washington coi là đe dọa an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth phát biểu tại bang Virginia (Mỹ) ngày 30-9. Ảnh: Reuters

Theo đó, ông Hegseth cáo buộc một số tổ chức liên quan đã tiếp tục hoạt động dưới tên gọi và điều lệ khác sau khi bị hạn chế. Theo ông, 80 nhóm tại 30 trường Đại học vẫn theo đuổi mục tiêu đánh cắp tài sản trí tuệ và tác động đến tư tưởng sinh viên Mỹ.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc tuyên bố cơ quan này đã loại bỏ toàn bộ những tổ chức nói trên trong 2 tháng qua.

Tuy nhiên, ông Hegseth không công bố cụ thể cách thức thực hiện hoặc danh sách các cơ sở bị ảnh hưởng.

Washington lâu nay cáo buộc Viện Khổng Tử là công cụ tuyên truyền của Bắc Kinh, nhưng Bắc Kinh luôn bác bỏ những cáo buộc tương tự, khẳng định các viện phục vụ việc giảng dạy tiếng Trung và giao lưu văn hóa.

Trong một diễn biến liên quan đến các hạn chế hợp tác nghiên cứu, ngày 23-10, Bộ Thương mại Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt những biện pháp mà Bắc Kinh cho là phân biệt đối xử với các cơ sở nghiên cứu Trung Quốc.

Cơ quan này cho rằng Washington đang gây sức ép buộc các đơn vị nghiên cứu Mỹ lựa chọn bên hợp tác, cản trở trao đổi khoa học bình thường giữa 2 nước và có thể làm suy yếu tiến bộ khoa học, công nghệ của chính Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc đề cập đến việc Mỹ hạn chế tài trợ nghiên cứu đối với các đơn vị hợp tác với những trường Đại học Trung Quốc nằm trong danh sách theo Điều 1286, thuộc Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Mỹ tài khóa 2019.

Danh sách này xác định các tổ chức nước ngoài bị Washington cho là có hoạt động gây rủi ro đối với an ninh nghiên cứu và bảo vệ công nghệ, tài sản trí tuệ của Mỹ.

Đầu tháng 10, một nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đề nghị bổ sung 58 trường Đại học và 62 phòng thí nghiệm công nghệ Trung Quốc vào danh sách theo Điều 1286, trong đó có một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử.