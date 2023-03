Những phần quà ý nghĩa

Mở đầu cho chuỗi hành trình “Tháng ba biên giới” năm 2023 là hoạt động phối hợp giữa Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Quận Đoàn, Hội LHTN Việt Nam Quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) có chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”. Các đơn vị đã trao tặng 400 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ; 50 phần quà và 15 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho thiếu nhi xã Ia Nan (huyện Đức Cơ). Riêng gia đình em Siu HTri (11 tuổi, làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) được các đơn vị hỗ trợ 48 triệu đồng để sửa chữa căn nhà đã xuống cấp. Em Siu HTri phấn khởi chia sẻ: “Gia đình em rất vui khi nhận được món quà quý. Số tiền này giúp gia đình có căn nhà vững chãi hơn, tạo động lực để em tiếp tục cố gắng học tập tốt trong thời gian tới”.

Ngoài chăm lo cuộc sống người dân, đoàn công tác còn trao tặng 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho con em cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan; tặng 1 công trình đèn năng lượng mặt trời trị giá 45 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thiếu tá Rơ Lan Thức-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Nan-nhận xét: Đây là chương trình rất ý nghĩa, thể hiện tình cảm gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương. Những phần quà đã góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Hưởng ứng hành trình “Tháng ba biên giới”, nhóm từ thiện Fly To Sky cũng đã tặng quà và 50 lá cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng Ia Pnôn; 50 suất quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 500 cuốn sách, trang trí thư viện Bồ câu trắng cho Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (xã Ia Pnôn). Đồng thời, nhóm từ thiện Fly To Sky còn tổ chức 6 “gian hàng 0 đồng”, trao quà cho 200 người dân và thiếu nhi khó khăn của xã. Thầy Nguyễn Đức Oánh-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh-cho hay: “Trường có trên 900 học sinh với hơn 92% là người dân tộc thiểu số. Những phần quà mà nhóm từ thiện trao tặng có ý nghĩa rất lớn, góp phần động viên các em cố gắng vươn lên trong học tập”.

Trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ

Chương trình “Tháng ba biên giới” là hoạt động cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2023 được Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai từ ngày 1 đến 31-3. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023). Chương trình đã và đang được một số đơn vị lên kế hoạch tổ chức, với mục đích lan tỏa khí thế tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân khó khăn vùng biên.

Cùng với hoạt động tặng quà, nhóm từ thiện Fly To Sky còn tổ chức hành trình thanh niên đến với cột mốc biên giới và tham quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Em Đinh Lê Hoàng Khang-Phó Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky-Chi nhánh Gia Lai-tâm sự: “Em rất vinh dự khi được tham gia chương trình “Tháng ba biên giới”. Qua chương trình, chúng em hiểu thêm về chủ quyền biên giới của quốc gia, thấy được trách nhiệm của mình để nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện, chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc”.

Trao đổi với P.V, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh-chia sẻ: Chương trình “Tháng ba biên giới” được tổ chức hàng năm là cơ hội để đoàn viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa hướng về biên cương Tổ quốc. Tổ chức Đoàn, Hội các cấp cần có thêm nhiều hoạt động đồng hành cùng các xã biên giới và cán bộ, chiến sĩ Biên phòng; đa dạng hoạt động giáo dục về chủ quyền lãnh thổ, biên giới cho người dân và thanh thiếu nhi.