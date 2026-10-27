(GLO)- Ngày 27-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng hình thức truyền thông mới trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Tham dự hội nghị có hơn 300 học viên đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, quảng cáo và sản phẩm OCOP tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Hoàng Vũ

Trong 1 ngày, học viên được giới thiệu tổng quan về xu hướng truyền thông trên nền tảng TikTok, hướng dẫn kỹ năng xây dựng ý tưởng, kịch bản, quay dựng, biên tập và sản xuất video ngắn phục vụ tuyên truyền.

Chương trình còn trang bị kỹ năng quản lý, kiểm duyệt nội dung, xử lý phản hồi và nhận diện thông tin sai lệch.

Bên cạnh kiến thức, học viên được hướng dẫn thực hành xây dựng, sản xuất và hoàn thiện video ngắn; trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc khi triển khai tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Bà Phạm Minh Trang - Giám đốc Quản lý đối tác TikTok Việt Nam hướng dẫn kỹ năng xây dựng nội dung video ngắn phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Ảnh: Hoàng Vũ

Việc sản xuất nội dung được chú trọng theo hướng chính xác, thông điệp rõ ràng, cách thể hiện phù hợp với từng nhóm công chúng; đồng thời bảo đảm bản quyền, an toàn thông tin và tuân thủ quy định pháp luật.

Thông qua tập huấn, học viên có thêm kiến thức, kỹ năng vận dụng các hình thức truyền thông mới vào công việc, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền; đưa chủ trương, chính sách đến gần người dân và quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, du lịch Gia Lai trên nền tảng số.