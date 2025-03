Rộn ràng “Ngày hội đội viên-Tiến bước lên Đoàn”

250 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đến từ các Liên đội trong toàn thành phố đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa như: hành trình về địa chỉ đỏ, vẽ tranh với chủ đề “Sắc màu em yêu”, thiết kế mô hình “Tự hào một dải non sông”…

Khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước

Để chuẩn bị cho “Ngày hội đội viên-Tiến bước lên Đoàn”, giữa tháng 2-2025, Hội đồng Đội-Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Sắc màu em yêu”, thiết kế mô hình “Tự hào một dải non sông”… đến các cụm thi đua công tác Đội.

Các đại biểu dâng hoa và báo công trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: M.N

Với cuộc thi vẽ tranh về chủ đề “Sắc màu em yêu”, 5 cụm thi đua công tác Đội đã mang đến ngày hội 10 bức tranh (5 bức tranh của khối Tiểu học, 5 bức tranh của khối THCS) rực rỡ màu sắc. Các họa sĩ “nhí” đã cho thấy năng khiếu hội họa, khả năng cảm thụ mỹ thuật tốt.

Bức tranh của cụm thi đua công tác Đội số 5 do 3 họa sĩ “nhí” đến từ Trường Tiểu học Lương Thạnh (phường Đống Đa, TP. Pleiku) thực hiện, gồm: Nguyễn Nhã Kỳ (lớp 5.4), Trần Quỳnh Anh (lớp 5.1), Đỗ Hồng Anh (lớp 4.4).

Bức tranh vẽ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Gia Lai như: Quảng trường Đại Đoàn Kết, thắng cảnh Biển Hồ, núi Hàm Rồng, hàng thông trăm tuổi. Bức tranh còn tái hiện hình ảnh những phụ nữ đang dệt vải, các em thiếu nhi đến từ các dân tộc nhảy múa bên cạnh nhà rông truyền thống. Nhóm tác giả đã có phần thuyết trình tự tin và truyền tải tốt nội dung, thông điệp của bức tranh.

Với gam màu tươi sáng, bức tranh tạo được ấn tượng với Ban giám khảo cũng như đội viên, thiếu nhi tham gia ngày hội bởi thông điệp ý nghĩa. Bức tranh đã đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở khối tiểu học. Em Nguyễn Nhã Kỳ bày tỏ: Em rất tự hào về những địa danh nổi tiếng của quê hương mình. Thông qua bức tranh này, em muốn gửi gắm thông điệp “Các bạn thiếu nhi hãy cùng chung tay bảo vệ danh lam thắng cảnh và bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống của tỉnh Gia Lai”.

Em Vũ Thùy Dương (bìa trái, lớp 9.1, Trường THCS Trưng Vương) thuyết trình về mô hình Bản đồ Việt Nam. Ảnh: M.N

Đối với cuộc thi thiết kế mô hình “Tự hào một dải non sông”, 5 cụm thi đua công tác Đội đã mang đến ngày hội 5 mô hình: Kiến trúc văn hóa Tây Nguyên, Làng kháng chiến Stơr, Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, bản đồ Việt Nam (2 mô hình). Mỗi mô hình đều cho thấy sự đầu tư công phu, nghiêm túc của các em đội viên, thiếu nhi.

Dù chỉ đạt giải khuyến khích tại cuộc thi song mô hình “Bản đồ Việt Nam” của cụm thi đua công tác Đội số 3 cho thấy sự hiểu biết của nhóm tác giả về vị trí địa lý, chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Nhóm tác giả đến từ Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng) đã cùng nhau xếp hơn 300 ngôi sao bằng giấy để lắp ghép thành hình bản đồ Việt Nam. Tùy theo từng vùng, khu vực, nhóm tác giả khéo léo sắp xếp bằng những ngôi sao có màu sắc khác nhau. Nhóm cũng tự vẽ một số địa danh nổi tiếng của các tỉnh, thành phố, như: Thủ đô Hà Nội với hình ảnh Hồ Gươm, tỉnh Phú Yên với hình ảnh Tháp Nghinh Phong, TP. Hồ Chí Minh với hình ảnh chợ Bến Thành…

Nói về quá trình thiết kế mô hình “Bản đồ Việt Nam”, em Vũ Thùy Dương (lớp 9.1, Trường THCS Trưng Vương) cho biết: “Bản đồ được em và các bạn xếp bằng những vật liệu thân thiện với môi trường. Chúng em cùng tìm hiểu và thiết kế mô hình với tỷ lệ cân đối, hài hòa. Qua thiết kế mô hình bản đồ, em hiểu thêm về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và thêm tự hào về đất nước Việt Nam”.

Phần thi đồng diễn dân vũ bài hát “Thiếu nhi làm theo lời Bác dạy”. Ảnh: M.N

Cùng với hoạt động vẽ tranh và thiết kế mô hình, Hội đồng Đội-Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku đã tổ chức hành trình đến với địa chỉ đỏ cho đội viên, thiếu nhi tham quan, tìm hiểu về Di tích lịch sử-văn hóa Nhà lao Pleiku; dâng hoa và báo công trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đa dạng hoạt động trải nghiệm

“Ngày hội đội viên-Tiến bước lên Đoàn” diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn. Các đội viên, thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như: trò chơi nhảy bao bố; thi thiết kế và trình diễn trang phục tái chế. Với nội dung tập huấn kiến thức an toàn giao thông-kỹ năng lái xe an toàn, thông qua những câu hỏi đố vui có thưởng, các đội viên đã nắm được kỹ năng bổ ích như: cách đội mũ bảo hiểm đúng, cách ngồi an toàn trên phương tiện giao thông…

Các đội viên thi thiết kế và trình diễn trang phục tái chế. Ảnh: M.N

Điểm nhấn của ngày hội là phần thi đồng diễn dân vũ bài hát “Thiếu nhi làm theo lời Bác dạy”. Dưới sự hướng dẫn của Ban tổ chức, 250 đội viên, thiếu nhi đã biểu diễn những động tác dân vũ nhịp nhàng, khỏe khoắn.

Theo đó, 250 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho Liên đội các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố đã tự tin thể hiện sở trường của bản thân, biết đoàn kết tập thể và phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành những thử thách do Ban tổ chức đưa ra. Bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc 20 giờ, dù mệt song tất cả đội viên, thiếu nhi tham gia ngày hội đều hào hứng vì được trải nghiệm chuỗi hoạt động bổ ích.

Em Siu H’Lary (lớp 9.1, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, phường Yên Đổ) bày tỏ: “Ngày hội đã tạo cơ hội để em tham gia các hoạt động tập thể, phát huy năng khiếu, sở trường. Em đã có thêm nhiều trải nghiệm quý, hiểu biết về tổ chức Đoàn, tổ chức Đội. Em cũng có thêm nhiều người bạn mới đến từ các trường trên địa bàn thành phố”.

Các đội viên tham gia trò chơi nhảy bao bố. Ảnh: M.N

Đêm lửa trại Vòng tay bè bạn đã khép lại “Ngày hội đội viên-Tiến bước lên Đoàn”. Lửa trại được thắp lên ở giữa khoảng sân của Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, các đội viên đã nắm chặt tay nhau cùng ca vang những bài hát của Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Những ánh mắt, nụ cười hồn nhiên của các em đã xua tan đi mọi khoảng cách.

Anh Võ Hoàng Minh-Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Pleiku cho biết: Thành công của “Ngày hội đội viên-Tiến bước lên Đoàn” là món quà ý nghĩa chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP. Pleiku lần thứ XX-năm 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 12-3 tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku. Thông qua ngày hội, các đội viên, thiếu nhi được giao lưu, gặp gỡ và phát huy tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo, tự tin trong các hoạt động tập thể. Ngày hội đã góp phần giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh trong mỗi đội viên, thiếu nhi.