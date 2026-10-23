Pháp điều tra nghi vấn khủng bố trong vụ xả súng khiến 5 người thương vong

(GLO)- Ngày 23-10, vụ xả súng ở ngoại ô Paris (Pháp) khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương, trong đó có bé gái 12 tuổi trúng 8 phát đạn. Cơ quan công tố chống khủng bố đã tiếp nhận điều tra, làm rõ động cơ gây án.

Theo AFP, vụ xả súng khiến 5 người thương vong xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23-10 (giờ địa phương).

Nghi phạm là 1 người đàn ông 39 tuổi, lái ô tô qua thị trấn Trappes và La Verrière lân cận rồi liên tục nổ súng vào những người xung quanh. Cảnh sát đã bắt giữ người này.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở ngoại ô Paris, Pháp ngày 23-10. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết các vụ nổ súng diễn ra tại 3 địa điểm thuộc 2 thị trấn trên.

Theo ông, nghi phạm dường như sử dụng vũ khí quân dụng hoặc ít nhất là súng tự động.

Thị trưởng Trappes Ali Rabeh nói rằng tay súng có biểu hiện bắn ngẫu nhiên vào người qua đường, trong đó có khu vực sân chơi. Trong số những người bị thương có 1 bé gái 12 tuổi bị trúng đạn 8 lần.

Cơ quan Công tố chống khủng bố quốc gia Pháp đã mở điều tra về các hành vi có dấu hiệu liên quan đến khủng bố, đồng thời xem xét khả năng các nạn nhân bị nhắm đến vì chủng tộc, sắc tộc, quốc tịch hoặc tôn giáo. Động cơ gây án vẫn đang được làm rõ.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết lực lượng an ninh và cơ quan tư pháp đã huy động nguồn lực để xử lý vụ việc.

Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ sự chia sẻ với các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng.