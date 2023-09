Nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở tại các tỉnh Kon Tum và Gia Lai

Do ảnh hưởng của bão, ngày 31/8, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17.

Ngày 25/8, Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C;. Thủ đô Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông rải rác.