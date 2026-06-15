Ngăn ký ức: Nhớ thương mùa phượng vĩ

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Ngăn ký ức: Chè hột gà
(GLO)- Có những món ăn không chỉ lưu giữ hương vị mà còn cả một quãng đời. Với tác giả Lâm Ngọc Hà, chén chè hột gà trong ngày sinh nhật là ký ức ngọt lành về vòng tay mẹ, về mái nhà đầy ắp yêu thương.
(GLO)- Dĩ vãng ngày hoa niên tựa giấc mộng, thời gian trôi qua êm đềm như những cánh phượng nhẹ rơi bên lối đi xưa.
(GLO)- Từ miền ký ức của biển và núi, tản bút của Lữ Hồng mở ra những rung động sâu lắng về thời gian, tuổi trẻ và những cuộc hẹn dang dở. “Nghe trời gió lộng mà thương” là hành trình trở về - nơi nỗi nhớ không gọi thành tên nhưng cứ đầy lên theo năm tháng.
(GLO)- Từ những gánh rơm tưởng chừng bỏ đi, người bà đã chắt chiu nên cả một triết lý sống: tiết kiệm, cần mẫn và yêu lao động. Podcast “Ngăn ký ức” mở ra hành trình trở về với ký ức tuổi thơ tin chắc rằng không chỉ của riêng tác giả - nơi những điều giản dị lại trở thành hành trang suốt đời.
(GLO)- Podcast Ngăn ký ức tuần này mở ra từ ánh sáng chập chờn của chiếc tivi đen trắng nhà hàng xóm - nơi tuổi thơ được gom lại trong những buổi tối chờ đợi, sẻ chia và háo hức. Một “ngăn ký ức "nhỏ của tác giả Bích Ngọc, nhưng có lẽ sẽ sưởi ấm một thời đã xa của nhiều người.
(GLO)-Có những chuyến đi vượt núi, băng rừng để chuẩn bị cho ngày bầu cử mà những người trong cuộc không thể nào quên. Podcast Ngăn ký ức tuần này, nhà báo Đoàn Minh Phụng sẽ đưa chúng ta trở lại những ngày tháng gian khó, nơi trách nhiệm và niềm tin được giữ vững ở những vùng đất xa xôi.
(GLO)-Podcast “Mùa sau khẽ thức” của tác giả Nguyễn Thị Diễm là lát cắt ký ức dịu dàng sau Tết, từ những dây vạn thọ phơi trong nắng tháng Giêng đến cành mai đã qua mùa rực rỡ. Trong khoảng lặng ấy, câu chuyện gợi nhắc về vòng đời, sự hồi sinh - nơi lòng người chạm khẽ vào một mầm xanh vừa thức.
(GLO)-Podcast Ngăn ký ức tuần này là lời tự sự đầy xúc cảm của tác giả Hoàng Mai về những ca khúc cách mạng gắn với 1 thời hào hùng. Không chỉ là âm nhạc, đó còn là hành trình trở về miền ký ức sâu thẳm, nơi yêu thương còn nguyên vẹn. Hãy để những giai điệu cũ đánh thức miền nhớ trong mỗi chúng ta.
(GLO)-Giữa hanh hao ngày Tết, khi người đi xa trở về, mỗi người lại chạm vào một phố núi Pleiku rất riêng. Tản văn “Phố của mỗi người” của Thi Giang là lời thì thầm về ký ức và những tàn phai không muốn gọi tên. Mở Ngăn ký ức số 4, biết đâu bạn sẽ gặp lại chính mình trong bóng dáng phố.
(GLO)-Podcast Ngăn ký ức số 3 xin được giới thiệu tản văn Trở về mái nhà xưa của tác giả Đào An Duyên. Hành trình ngược dòng thời gian, lần theo hương trầu của bà, tiếng mưa trên mái rạ, bếp lửa ngày giáp Tết… để chạm vào cội nguồn yêu thương - nơi mỗi người luôn muốn quay về.
(GLO)-Tết có thể đủ đầy, nhưng đôi khi chỉ một mùi hương cũng khiến trái tim ta quay về điểm xuất phát.Tập 2 của podcast Ngăn ký ức, tác giả Thuận Ánh sẽ dẫn mọi người trở lại khu tập thể giáo viên năm nào-nơi mứt cháy, bếp than và bước chân rụt rè của học trò đã sưởi ấm những người con xa quê.