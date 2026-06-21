Ngăn ký ức: Nấm mối ngày xưa...

(GLO)-Giữa hanh hao ngày Tết, khi người đi xa trở về, mỗi người lại chạm vào một phố núi Pleiku rất riêng. Tản văn “Phố của mỗi người” của Thi Giang là lời thì thầm về ký ức và những tàn phai không muốn gọi tên. Mở Ngăn ký ức số 4, biết đâu bạn sẽ gặp lại chính mình trong bóng dáng phố.