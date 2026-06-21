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Ngăn ký ức

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Ngăn ký ức: Nấm mối ngày xưa...

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Dương Thị Kim Ánh

(GLO)- Nấm mối - món quà thiên nhiên sau những cơn mưa đầu mùa cũng là chìa khóa mở ra cả một vùng trời ký ức. Trong Ngăn ký ức tuần này, hãy đến với câu chuyện "Nấm mối ngày mưa" của tác giả Dương Thị Kim Ánh để tìm lại những yêu thương giản dị vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi chúng ta.

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