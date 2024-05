Mất 200 giờ để tạo ra chiếc váy cho Jennie (BlackPink)

Được Ban tổ chức 'Tuần lễ thời trang Thượng Hải - Shanghai Fashion Week KIDS WEAR' mời trình diễn với vai trò chính của cả hai mùa thời trang, Ngô Gia An An (nghệ danh An Cát Diệp) trở thành một trong những mẫu nhí Việt là vedette của một tuần lễ thời trang quốc tế.