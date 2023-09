Khoe thời trang 'trưởng thành' sau lời đính hôn, Doãn Hải My gây ngỡ ngàng

Diện những bộ cánh thu đông thời thượng, 'bà xã' tương lai của cầu thủ nội có mức lương cao nhất nhì Việt Nam Đoàn Văn Hậu khoe nhan sắc rạng rỡ. Những thiết kế cô diện có phong cách hoặc chuẩn mực hoặc quyến rũ tạo ra vẻ đẹp lịch lãm chuẩn quý cô. Kết hợp với phụ kiện xăng đan dây, nơ áo… Doãn Hải My khiến fan ngỡ ngàng về nhan sắc chín ngọt, quyến rũ.

Bộ hình thời trang của top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My được thực hiện dưới tiết trời thu Hà Nội đầy vẻ quý phái, sang trọng. Điều đó giúp tôn lên vẻ đẹp tiểu thư, đài các dù cách trang điểm và sử dụng màu sắc trang phục của cô nàng khá giản dị.

Bằng các chất liệu dạ, cotton, thô chun, tweed… những thiết kế vai trần, bồng xòe, xếp ly hay khoác ngắn, chân ôm… mang đến vẻ đẹp "chín ngọt" đầy trưởng thành mà rất đỗi năng động.

Doãn Hải My được biết đến bởi vẻ đẹp ngọt ngào cùng thành tích học tập khủng đúng chuẩn con nhà người ta. Top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020, người đẹp tài năng bên cạnh việc là sinh viên có thành tích học tập khủng ở lớp Chất lượng cao trường Đại học Luật Hà Nội, Hải My còn thông thạo 2 ngoại ngữ: tiếng Anh (IELTS 7.5) và tiếng Trung giao tiếp. Ngoài ra Hải My còn thuần thục piano và vẽ.

Hiện tại Hải My đang là Đại sứ của Hội sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội đồng thời là đại sứ hình ảnh của những chương trình thiện nguyện hướng về cộng đồng.

Vừa qua, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã bí mật tổ chức một lễ cầu hôn vô cùng lãng mạn và đầy bất ngờ đối với Hải My khiến cô nàng nói lời đồng ý trong tràn ngập hạnh phúc.

Cả hai đã có 3 năm tìm hiểu và quyết định bước tiếp cùng nhau trên một chặng đường dài. Đám cưới của họ dự định được tổ chức vào đầu năm 2024.