HLV Kiatisak và ông Troussier cùng nhận tin vui

Việc Phan Văn Đức bình phục chấn thương là tin vui đối với CLB Công an Hà Nội và HLV Kiatisak. Ông Troussier cũng có thêm một sự lựa chọn cho đội tuyển Việt Nam.

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, CLB Công an Hà Nội vẫn tích cực tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ PVF - Hưng Yên. HLV Kiatisak đã có thể gặp gỡ đầy đủ các cầu thủ, khi nhóm ngôi sao của đội tuyển Việt Nam trở về từ sau VCK Asian Cup 2023.

Trong đó, tiền đạo Phan Văn Đức cũng đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội. “Thời gian gặp chấn thương vừa qua rất khó khăn đối với tôi. Tuy nhiên gia đình, bạn bè, các HLV ở bên cạnh đã giúp tôi vượt qua được quãng thời gian khó khăn này. Sau thời gian điều trị chấn thương, cho đến nay, tôi cũng đã hồi phục được 90% và quay trở lại tập luyện với đội”, chân sút gốc Nghệ An chia sẻ.

Việc Phan Văn Đức hồi phục chấn thương là tin vui đối với CLB Công an Hà Nội. Nếu không có gì thay đổi, tiền đạo sinh năm 1996 sẽ có thể thi đấu kể từ vòng 9 V-League 2023 - 2024 (sau Tết Nguyên đán). Lực lượng của đội bóng ngành công an sẽ dày dặn hơn để thực hiện hóa mục tiêu lấy lại vị thế của mình. Phan Văn Đức nhấn mạnh: “Ở giai đoạn 2, tôi có thể sẽ quay lại thi đấu với đội. Mục tiêu của tôi là cố gắng tập luyện, để quay lại thi đấu cùng CLB Công an Hà Nội. Tôi sẽ nỗ lực lấy lại phong độ”.

Sự trở lại của cựu ngôi sao của SLNA cũng là tín hiệu đáng mừng cho đội tuyển Việt Nam. Nếu thi đấu tốt tại V-League, Phan Văn Đức hoàn toàn hy vọng được HLV Troussier trao cơ hội. Một Phan Văn Đức đạt phong độ cao sẽ là phương án chất lượng của “phù thủy trắng” cho hàng tấn công. Chân sút 28 tuổi khẳng định: “Đầu tiên, tôi muốn đá thật tốt ở CLB Công an Hà Nội. Nếu có cơ hội lên đội tuyển thì tôi sẽ cố gắng hơn nữa”.

Trước đó, Phan Văn Đức đã gặp chấn thương trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp quốc gia hồi tháng 4.2023. Kết quả chụp MRI cho thấy tiền đạo 28 tuổi này bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước. Sau đó, anh đã phải sang Singapore để phẫu thuật. Đây là lần thứ 2 Văn Đức trải qua chấn thương đứt dây chằng. Lần đầu tiên anh dính chấn thương nghiêm trọng này là ở mùa giải 2019, khi đang khoác áo CLB SLNA.



Phan Văn Đức rời SLNA, gia nhập CLB Công an Hà Nội vào đầu năm 2023. Cho đến lúc này, anh mới thi đấu 5 trận trong màu áo đội bóng ngành công an và vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Văn Đức từng là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Nhưng vì chấn thương, anh chưa ra sân trận nào cho đội tuyển quốc gia kể từ khi HLV Philippe Troussier lên nắm quyền.