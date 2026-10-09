Harvard, Yale và MIT trong diện điều tra nghi vấn lạm dụng thị thực J-1

(GLO)- Ngày 8-10, chính quyền Mỹ thông báo điều tra 9 trường đại học, trong đó có Harvard, Yale, Stanford và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), liên quan đến nghi vấn lạm dụng chương trình thị thực J-1 để tuyển nhân lực nước ngoài với chi phí thấp, gây bất lợi về tiền lương cho lao động Mỹ.

Năm cơ sở còn lại gồm Đại học Brown, Đại học Pittsburgh, Đại học California tại Davis (UC Davis), Viện Công nghệ California (Caltech) và Đại học bang Arizona.

Một lá cờ được treo trong khuôn viên Đại học Harvard tại Cambridge, Massachusetts. Ảnh: Reuters

Phó Tổng thống JD Vance công bố danh sách tại cuộc họp báo về các biện pháp chống gian lận trong chương trình thị thực dành cho người nước ngoài.

Ông Vance cáo buộc các trường trên sử dụng thị thực J-1 để đưa lao động nước ngoài vào Mỹ thay vì tuyển các nhà nghiên cứu trong nước, qua đó làm giảm tiền lương của học viên sau đại học và giới nghiên cứu Mỹ.

J-1 là thị thực dành cho người tham gia chương trình trao đổi, bao gồm học giả, nhà nghiên cứu và sinh viên quốc tế. Loại thị thực này được sử dụng phổ biến trong hoạt động nghiên cứu sau tiến sĩ.

Tổng thanh tra Bộ Lao động Mỹ Anthony D’Esposito cho biết cơ quan của ông đã gửi yêu cầu cung cấp hồ sơ tới các trường thuộc diện điều tra.

Sau đó, cơ quan chức năng sẽ xem xét liệu ảnh hưởng từ nước ngoài, các quan hệ tài chính không phù hợp hoặc việc lạm dụng thị thực có tác động đến những dự án nghiên cứu sử dụng ngân sách liên bang hay không.

Trong khi đó, Stanford khẳng định tuân thủ các quy định thị thực và sẽ hợp tác với nhà chức trách, còn MIT nhấn mạnh những người mang thị thực J-1 tại trường đều đã được Chính phủ Mỹ thẩm tra và cho phép nhập cảnh.

Harvard cũng cho biết đã nhận được yêu cầu và đang xem xét. Yale khẳng định cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định liên bang về thị thực.

Brown, MIT và Đại học Pittsburgh đang rà soát các yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến chương trình sử dụng lao động nước ngoài.

UC Davis cho biết sẽ làm việc với Chính phủ Mỹ để xác nhận việc tuân thủ quy định.

Động thái này diễn ra cùng ngày Mỹ đình chỉ Microsoft, Adobe và một số doanh nghiệp dịch vụ công nghệ tham gia quy trình chứng nhận lao động thường trú, vốn là bước quan trọng trong việc bảo lãnh lao động nước ngoài xin thẻ xanh.