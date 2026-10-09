Mỹ dừng xử lý hồ sơ bảo lãnh thẻ xanh của Microsoft

(GLO)- Ngày 8-10, chính quyền Mỹ thông báo đình chỉ Microsoft cùng một số doanh nghiệp công nghệ tham gia chương trình chứng nhận lao động thường trú (PERM), với lý do nghi ngờ lạm dụng hệ thống nhập cư lao động.

Bộ trưởng Lao động Keith Sonderling cho biết Mỹ sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ PERM mới và dừng xử lý hồ sơ đang chờ giải quyết của các doanh nghiệp bị đình chỉ.

Ngoài Microsoft, danh sách còn có Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies và Capgemini.

Hình ảnh hộ chiếu Mỹ. Ảnh tư liệu: Wikimedia Commons

Tại cuộc họp báo ở Washington, Phó Tổng thống JD Vance cáo buộc Microsoft lạm dụng hệ thống, cho biết công ty đã sa thải 6.000 lao động Mỹ trong năm 2025 nhưng vẫn được hưởng lợi từ 6.300 thị thực H-1B và gần 3.000 thẻ xanh.

Microsoft phản bác, cho rằng khoảng 80% hồ sơ H-1B nộp trong năm tài chính vừa qua nhằm gia hạn hoặc thay đổi tình trạng của nhân viên hiện có, thay vì tuyển dụng mới.

Hãng cũng khẳng định nhân viên diện H-1B được trả lương tương đương những nhân viên khác làm công việc tương tự.

PERM là bước chứng nhận lao động phục vụ nhiều hồ sơ xin thẻ xanh theo diện việc làm. Doanh nghiệp phải chứng minh không có đủ lao động Mỹ phù hợp và sẵn sàng đảm nhận vị trí tuyển dụng.

Ngoài ra, việc sử dụng nhân sự nước ngoài không gây bất lợi cho tiền lương và điều kiện làm việc của lao động Mỹ trong công việc tương đương.

Hiện, quyết định đình chỉ này chưa cho thấy tác động trực tiếp đến người đang giữ thị thực H-1B.

H-1B là loại thị thực dành cho lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực công nghệ.

Người giữ thị thực này thường được làm việc tại Mỹ tối đa 6 năm. Để cư trú lâu dài, họ có thể xin thẻ xanh thông qua sự bảo lãnh của doanh nghiệp.

PERM là một bước quan trọng trong quá trình bảo lãnh. Theo đó, doanh nghiệp phải chứng minh đã tìm kiếm ứng viên Mỹ nhưng chưa tuyển được người phù hợp với vị trí cần tuyển, đồng thời bảo đảm việc sử dụng lao động nước ngoài không ảnh hưởng bất lợi đến lao động trong nước.

Chính quyền Mỹ chưa ấn định thời điểm kết thúc đình chỉ. Ông Vance cho biết biện pháp sẽ được duy trì đến khi những vấn đề liên quan được giải quyết, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh chính sách tuyển dụng để tăng cơ hội việc làm cho người Mỹ.