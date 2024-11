Giải Bóng đá S7 hạng nhì Gia Lai tranh Cúp Ô tô Nam Phương

Giải đấu do Media Pleiku Sport tổ chức, với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Siêu Thị Xe Tải Nam Phương Gia Lai-Kon Tum, cùng các đơn vị đồng hành: Nhà hàng 81 Garden, Công ty TNHH XNK Phạm Gia Khang và Cửa hàng đồ thể thao Động Lực Sport.

Giải đấu quy tụ gần 200 cầu thủ, trong đó có nhiều chân đá phủi nổi tiếng trong tỉnh. Ảnh: BTC

12 đội bóng được chia thành 3 bảng đấu; trong đó, Bảng A gồm có các đội: 81 Garden, Phạm Gia Khang FC, Hoài Thu FC, Dạy Lái Trình Nhỏ; Bảng B gồm có các đội: Ván Gỗ Đại Nam, Cana Spa FC, Thảo Tiên Nữ FC, Tuấn Tú Sport và Bảng C gồm có các đội: Vận tải Minh Quang, An Phú FC, CLB Thanh Thiếu Nhi GL và Trà Native Ovita.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 3 lượt để tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và 2 đội hạng ba cao điểm hơn sẽ giành vé tham gia 4 trận tứ kết theo thể thức: nhất bảng A gặp ba của bảng B hoặc bảng C; nhất bảng B gặp ba của bảng A hoặc bảng C; nhất bảng C sẽ gặp nhì bảng B; nhì bảng A sẽ gặp nhì bảng C.

4 đội giành chiến thắng tại vòng tứ kết sẽ đối đầu tại 2 trận bán kết vào ngày 5-12 để giành tấm vé tham dự vòng chung kết vào ngày 6-12.

Các cầu thủ đã thi đấu hết mình, cống hiến nhiều pha bóng đẹp trong 2 ngày thi đấu. Ảnh: BTC

Kết thúc vòng 1 cả 12 đội đã có 6 lượt trận thi đấu đầy kịch tính. Trong buổi tối 24-11 đã diễn ra 3 lượt trận đầu tiên; kết quả, trận mở màn giữa Hoài Thu FC và 81 Garden là 1-0, cặp thi đấu giữa 2 đội Dạy Lái Trình Nhỏ và Phạm Gia Khang FC có tỷ số tương tự 1-0, Ván Gỗ Đại Nam cầm hòa 3-3 với Thảo Tiên Nữ FC.

Ngày 25-11, 6 đội còn lại tiếp tục tham gia thi đấu 3 lượt trận của vòng 1, với kết quả: đội Cana Spa FC thắng đậm 5-1 trước đội Tuấn Tú Sport, đội CLB Thanh Thiếu Nhi GL thua đội Vận tải Minh Quang với tỷ số 0-1, đội An Phú FC cầm hòa 1-1 với đội Trà Native Ovita.

Đây không chỉ là một sân chơi thể thao đầy sôi động mà còn là dịp để các cầu thủ phong trào giao lưu, học hỏi và nâng cao kỹ năng thi đấu.