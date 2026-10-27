(GLO)- Ngày 26-10, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Trường THPT số 2 Phan Bội Châu.

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Tham gia chương trình có gần 1.200 học sinh cùng gần 100 cán bộ, nhân viên, giáo viên của Trường THPT số 2 Phan Bội Châu.

Gần 1.200 học sinh Trường THPT số 2 Phan Bội Châu được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Duy Hải

Tại đây, các học sinh được nghe thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đặc biệt, các cán bộ của Trung tâm sát hạch và đào tạo lái xe Nguyễn Chí Thanh phối hợp với lực lượng CSGT tổ chức giới thiệu và thực hành lái xe an toàn phù hợp với điều kiện thực tế.

Các em học sinh được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Duy Hải

Tại chương trình, các đơn vị đã tặng 5 suất quà cho các em học sinh.