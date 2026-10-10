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Thế giới

Động đất tại Panama: Ít nhất 27 người bị thương, hàng trăm công trình hư hại

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, NDOí, AP)

(GLO)- Ngày 9-10, trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại miền nam Panama làm hư hại nhiều công trình và khiến người dân phải sơ tán khỏi các tòa nhà. Cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại, trong khi cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Ít nhất 27 người bị thương sau trận động đất.

Cơ quan Bảo vệ dân sự quốc gia Panama (SINAPROC) cho biết thiệt hại xảy ra tại 9 tỉnh, trong đó có 142 nhà ở, 188 cơ sở giáo dục, 20 cơ sở y tế và 26 công trình chính quyền.

Nhiều nhà thờ, khách sạn, cầu và đường giao thông cũng bị hư hỏng.

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Một tòa nhà bị sập và các phương tiện bị hư hại sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Cocle, miền trung Panama, ngày 9-10. Ảnh: Tân Hoa xã

Tại tỉnh Los Santos, khoảng 300 người ở 1 cộng đồng ven biển đã được đưa tới khu vực cao hơn do mực nước biển tăng.

Năm cộng đồng vẫn bị cô lập vì cầu, đường hư hại và sạt lở đất. Hơn 100 dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất chính xảy ra lúc 12 giờ 56 phút ngày 9-10 giờ địa phương, tức 0 giờ 56 phút ngày 10-10 giờ Việt Nam, với độ sâu chấn tiêu 12,6 km. Một trận động đất mạnh 6,6 tiếp tục xảy ra sau đó.

Hệ thống cấp nước cũng chịu ảnh hưởng. Báo cáo sơ bộ của Chính phủ Panama được EFE dẫn lại cho biết gần như toàn bộ nhà máy xử lý nước sạch trong nước bị hư hại ở mức độ khác nhau. Công suất của nhà máy cung cấp nước cho thủ đô chỉ vận hành ở mức 20%

Tổng thống José Raúl Mulino đã huy động nhân lực, nguồn lực và hàng cứu trợ tới các địa phương bị ảnh hưởng.

Sân bay quốc tế Tocumen đã mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động, trong khi Kênh đào Panama vẫn vận hành bình thường. Cảnh báo sóng thần ban hành sau động đất đã được dỡ bỏ.

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