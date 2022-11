Người hâm mộ nức lòng trước tin Jungkook (BTS) biểu diễn tại World Cup 2022

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Jungkook (BTS) sẽ biểu diễn trên sân khấu tại lễ khai mạc FIFA World Cup 2022 ở Qatar.



Trung Quân ra mắt MV mới, tiết lộ đang ấp ủ album đầu tiên

Mỹ Tâm nhận lỗi sau ồn ào khán giả mua vé xem show không có chỗ ngồi



Ngày 12.11, Big Hit Music đưa ra thông báo về việc Jungkook (BTS) sẽ góp giọng trong một ca khúc chủ đề chính thức tại World Cup 2022 sắp tới. Thông tin chi tiết về ca khúc vẫn chưa được tiết lộ với truyền thông.



Theo đó, em út của nhóm nhạc BTS sẽ tham gia biểu diễn cùng những ngôi sao nổi tiếng như Shakira và Dua Lipa. Đồng thời, trong lễ khai mạc, ban tổ chức World Cup sẽ phát bài hát chính thức, các bài hát từ nhạc phim cũng như linh vật của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.





Fan háo hức chờ đợi màn trình diễn của Jungkook (BTS) tại lễ khai mạc World Cup 2022. Ảnh: Allkpop





Trên các trang mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ rất nhiều về thông tin Jungkook biểu diễn tại World Cup. Các fan cũng rất háo hức và chờ đợi màn thể hiện của nam thần tượng.



"Jungkook được chọn biểu diễn ở lễ khai mạc World Cup là hoàn toàn xứng đáng. Cậu ấy khá tài năng, có thể hát, rap và nhảy một cách rất tốt. Vocal cũng khá ổn (ổn nhất BTS và không bị chênh phô). Hy vọng Jungkook sẽ mang đến mà trình diễn ấn tượng", một tài khoản bình luận trên Twitter.



Ngoài Jungkook, hiện tại, các thành viên của nhóm nhạc toàn cầu cũng đang hoạt động với tư cách là người quảng bá chính thức cho "Mục tiêu của Thế kỷ" - một sáng kiến bền vững toàn cầu do Hyundai Motors hợp tác với FIFA World Cup Qatar 2022.



Trước đó, truyền thông Hàn Quốc từng nhiều lần tiết lộ việc BTS sẽ chuẩn bị bài hát cho World Cup 2022. Dù vậy, việc chỉ có Jungkook biểu diễn tại lễ khai mạc cũng khiến nhiều người tỏ ra tiếc nuối.



"Thật tiếc khi BTS không đứng cùng nhau trên sân khấu World Cup. Dù sao, Jungkook sẽ đại diện nhóm mang hình ảnh Hàn Quốc vươn ra thế giới. Chúc cậu thành công", người hâm mộ chia sẻ.



Đông đảo khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự nức lòng và niềm tự hào khi Jungkook xuất hiện trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.





Nữ ca sĩ Shakira lập kỷ lục với 4 lần trình diễn tại World Cup. Ảnh: AFP



Trước thềm World Cup 2022, FIFA đã phát hành bốn bài hát chính thức dành riêng cho kỳ World Cup này. Các bài hát gồm Hayya Hayya (Cardona, David, Arhbo), The world is yours to take (Lil Baby) và Light the sky (Balqees, Manal, Rahma Riad, Nora Fatehi).



Theo kế hoạch, lễ khai mạc FIFA World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 20.11 trên sân vận động Al Bayt ở Thành phố Al Khor (Qatar) lúc 23h00 (giờ Việt Nam).



World Cup 2022 được tổ chức từ ngày 20.11 đến 18.12 tại Qatar. Đây là lần đầu tiên giải đấu diễn ra vào mùa đông, thay vì mùa hè như những mùa giải trước.



Trong 32 đội bóng tại vòng chung kết, Châu Á có 6 đại diện góp mặt là tuyển Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Iran, Australia và chủ nhà Qatar.



https://laodong.vn/giai-tri/nguoi-ham-mo-nuc-long-truoc-tin-jungkook-bts-bieu-dien-tai-world-cup-2022-1115845.ldo

Theo AN NGUYÊN (LĐO)