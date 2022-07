Đại nhạc hội "Take me to the Sun" thu hút hàng ngàn khán giả

Tối 9-7, chương trình đại nhạc hội “Take me to the Sun” do Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) đồng hành cùng UBND thành phố tổ chức tại Công viên Châu Á đã diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật ấn tượng. Tham dự có Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.



Thí sinh Gia Lai Ksor Sơn giành giải cao nhất tại Cuộc thi "Tiếng hát đại ngàn"

Thí sinh múa đăng quang "Thần đồng âm nhạc - Wonderkids"

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tổ chức sự kiện này. Ảnh: THU HÀ.



Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực đóng góp của Sun Group đã đăng cai chuỗi sự kiện này.



Từ giữa tháng 3-2022, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố đã khởi sắc mạnh mẽ với nhiều tín hiệu tích cực. Các chỉ tiêu du lịch tăng trưởng rõ nét, nhiều hoạt động, sự kiện mang tầm quốc tế được tổ chức; điểm đến Đà Nẵng cũng liên tục được các tạp chí du lịch thế giới vinh danh.



Đây là kết quả từ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố, cùng với sự vào cuộc tích cực cho mục tiêu khôi phục du lịch thành phố của các sở ngành; UBND các quận huyện để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan điểm đến, an toàn thực phẩm; chất lượng dịch vụ đồng thời tổ chức các sự kiện lễ hội thu hút khách; chuẩn bị sản phẩm du lịch mới, xúc tiến tìm kiếm khai thác các thị trường, khôi phục các đường bay nội địa, quốc tế, kích cầu du lịch và truyền thông quảng bá điểm đến.



Sự kiện có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng, tạo không khí mới lạ, sôi động cho người dân và du khách tai Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ.



Với thông điệp “Tận hưởng lễ hội và âm nhạc, tận hưởng nắng vàng biển xanh, tận hưởng ẩm thực phong phú và đặc sắc” diễn ra trong 2 tháng từ 11-6 đến 15-8, lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022” là sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc quy mô cấp thành phố được tổ chức nhằm tạo sản phẩm du lịch mới thu hút du khách trong nước và quốc tế.



Trong khuôn khổ lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022”, Sun Group chủ trì tổ chức 3 hoạt động chính gồm: Carnival đường phố Sun Fest, đại nhạc hội Take me to the Sun, và lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM.



“Thời gian đến, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, Sun Group nói riêng cùng các cơ quan thông tấn báo chí trong việc truyền thông, lan tỏa các hoạt động, sự kiện của du lịch Đà Nẵng, góp phần quan trọng vào sự phát triển du lịch của thành phố.



Về phía chính quyền, chúng tôi cam kết đồng hành, tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ phát triển sản phẩm mới, xúc tiến khai thác thị trường, truyền thông quảng bá điểm đến và tổ chức các sự kiện, lễ hội thu hút khách đến với Đà Nẵng đồng thời hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp du lịch kinh doanh hiệu quả.”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.



Hàng ngàn người dân và du khách đã đến thưởng thức chương trình. Ảnh: THU HÀ.





Đại nhạc hội Take me to the Sun là chương trình nghệ thuật lớn nhất và được trông đợi nhất trong chuỗi “Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng - Enjoy Da Nang Summer Festival 2022”.



Từ sân khấu, âm nhạc đến các yếu tố nghệ thuật của đại nhạc hội đều bật lên chủ đề “Sống như ánh mặt trời”, dẫn dắt khán giả qua từng lớp cảm xúc, hướng đến câu chuyện của hy vọng và sự khởi sắc sau những khó khăn của dịch bệnh.



Tại đây, những tiết mục nghệ thuật gồm 5 chương nhạc hội, tương ứng với 5 hình thức âm nhạc đặc sắc, tạo nên dòng chảy cảm xúc từ êm ái, du dương cho đến sôi động và bùng cháy với các tiết mục như múa Chăm, dân ca Trung Bộ, dân ca quan họ, dân ca Nam Bộ với sự tham gia trình diễn của các ca sĩ như Văn Mai Hương, OnlyC, nhóm Ngũ Cung, Tùng Dương, Thu Minh…



Sau các chương trình nghệ thuật là màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút, gợi nhắc về những mùa lễ hội pháo hoa quốc tế - DIFF đã từng thắp sáng thành phố sông Hàn những mùa hè trước khi dịch bệnh xuất hiện, dấu hiệu một mùa hè hồi sinh mạnh mẽ của du lịch Đà Nẵng.



Được biết, sau đại nhạc hội, các đêm Carnival đường phố Sun Fest vẫn tiếp tục diễn ra vào mỗi tối thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ ngã 3 Võ Văn Kiệt, đối diện nhà hàng Mỹ Hạnh đến ngã 3 đối diện khách sạn Loseby).



Tháng 8 tới đây, Sun Group cũng sẽ mang lễ hội âm nhạc điện tử EDM quốc tế Take me to the Sun tới Công viên châu Á (Asia Park), nối dài chuỗi lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022. Ngoài ra, từ nay tới hết tháng 8-2022, lễ hội B’estival ẩm thực và bia 2022, show diễn Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng... vẫn diễn ra tại Sun World Bà Nà Hills.

Theo THU HÀ (baodanang)