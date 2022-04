Giá vật liệu xây dựng tăng, nhà thầu thêm áp lực

(GLO)- Hiện nay, giá các loại vật liệu xây dựng (VLXD) từ sắt thép, xi măng đến gạch, cát, đá đều tăng cao. Điều này khiến nhiều nhà thầu xây dựng gặp rất nhiều khó khăn do phải “gánh” thêm chi phí sau khi đã đấu thầu trọn gói.





Lao đao vì “bão giá”



Ông Nhan Vũ-Giám đốc Công ty TNHH thiết kế-xây dựng Vinh Khang (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cho biết: Trước Tết Nguyên đán, Công ty đã ký hợp đồng trọn gói một số công trình với chủ đầu tư theo đơn giá VLXD ở thời điểm ký kết. Tuy nhiên, từ sau Tết tới nay, giá VLXD tăng khoảng 15-30% khiến chi phí xây dựng công trình cũng tăng lên tương ứng. “Tất cả các loại VLXD đều tăng giá, nhất là giá thép tăng từng ngày khiến công trình bị đội vốn lên rất nhiều so với đơn giá hồ sơ. Chúng tôi phải thương thảo lại với các chủ đầu tư về việc điều chỉnh giá VLXD. Có chủ đầu tư cho điều chỉnh giá, nhưng cũng có người không chịu khiến Công ty gặp nhiều khó khăn. Tất nhiên, hợp đồng đã ký thì phải thực hiện dù chúng tôi bù lỗ rất nhiều”-ông Vũ chia sẻ.

Giá VLXD tăng cao khiến cả nhà thầu lẫn chủ đầu tư gặp khó. Ảnh: Hà Duy



Cũng trong tình trạng tương tự, ông Nguyễn Phú Long-Giám đốc Công ty TNHH Long Hải (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) cho hay: “Chi phí VLXD chiếm khoảng 65-70% giá trị công trình. Do vậy, việc giá VLXD tăng liên tục từ cuối năm ngoái đến nay khiến công trình bị đội vốn lên rất nhiều. Tuy nhiên, theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, dù biết là lỗ nhưng chúng tôi vẫn buộc phải triển khai để bảo đảm tiến độ cũng như giữ uy tín cho doanh nghiệp”. Cũng theo dự đoán của ông Long, sắp tới, giá VLXD vẫn sẽ còn tăng nữa. Hiện nay, nhiều nhà thầu công trình dân dụng không dám ký hợp đồng trọn gói mà thỏa thuận với chủ đầu tư chỉ triển khai xây dựng, còn giá vật liệu sẽ điều chỉnh theo thị trường.



Không những nhà thầu mà các hộ dân đang xây nhà mới cũng gặp khó khi giá VLXD tăng chóng mặt. Căn nhà của Chị Nguyễn Thị Tuyết Anh (phường Hội Thương, TP. Pleiku) được khởi công từ đầu tháng 3-2022. Chị cho biết: Trước khi chuẩn bị xây nhà, tôi cũng tìm hiểu qua thị trường VLXD, lên dự toán sơ bộ để chuẩn bị khởi công. Tuy nhiên, sau 1 tháng triển khai thi công, chi phí xây dựng căn nhà đã phải thay đổi tới 2 lần do nhà thầu xin điều chỉnh giá VLXD. “Khi lên dự toán, tôi cũng đã tính phần trượt giá vào khoảng 10%. Nhưng giá VLXD tăng một cách chóng mặt khiến công trình đội giá lên gần 300 triệu đồng. Ban đầu, tôi định xây nhà trong khoảng 1,2 tỷ đồng, nhưng giờ đã tăng lên gần 1,5 tỷ đồng”-chị Tuyết Anh chia sẻ.



Cần kịp thời công bố điều chỉnh giá VLXD



Theo một số cửa hàng kinh doanh VLXD, từ đầu năm đến nay, các mặt hàng VLXD đã 3 lần tăng giá. Hiện giá thép ở mức 20-20,9 triệu đồng/tấn, tăng hơn 2 triệu đồng/tấn so với đầu năm; giá cát sỏi 350 ngàn đồng/m3, tăng 100 ngàn đồng so với đầu năm. Riêng xi măng, nếu đầu năm có giá 1,4 triệu đồng/tấn thì hiện đã tăng lên 1,8 triệu đồng/tấn. Ngoài ra, các loại vật liệu ở giai đoạn hoàn thiện công trình cũng tăng trung bình khoảng 20-30%; gạch 4 lỗ hơn 1.320 đồng/viên, cát xây 60 ngàn đồng/m3... Ông Hoàng Sơn-Chủ cửa hàng VLXD Hoàng Sơn (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cho hay: “Giá VLXD tăng là do giá xăng dầu tăng. Đối với các đại lý như chúng tôi, bên cạnh việc phải tăng giá VLXD theo đơn giá của các nhà cung cấp thì phí vận chuyển cũng tăng theo giá xăng. Vì vậy, dù không muốn, tôi phải tăng giá một chút để bù lỗ”.

Nhiều nhà thầu gặp khó khăn vì giá VLXD tăng cao. Ảnh: Hà Duy



Biến động khó lường của giá VLXD cũng đã ảnh hưởng khá lớn tới hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Nhiều chủ đầu tư đã nhận được đề nghị điều chỉnh giá từ các đơn vị thi công, nhất là đối với các công trình khởi công trong năm 2022. Ông Nguyễn Khanh-Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Thiện-cho hay: Năm 2022, huyện triển khai 8 dự án đầu tư công, trong đó có 5 dự án chuyển tiếp. Các dự toán đều theo mức giá VLXD năm 2021. Về nguyên tắc, nhà thầu phải đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình theo cam kết. Tuy nhiên, giá VLXD tăng như hiện nay thì các nhà thầu phải chịu lỗ khi chi phí bị đội lên rất nhiều so với dự toán. “Đối với các công trình chuyển tiếp thì vẫn thực hiện theo giá năm 2021. Còn những công trình triển khai trong năm 2022 thì chúng tôi đang điều chỉnh giá trị dự toán gửi UBND tỉnh để có điều chỉnh cho phù hợp với giá hiện nay”-ông Khanh thông tin.



Trước việc giá VLXD liên tục tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại, các đại lý VLXD, nhà thầu và cả người dân đều mong muốn Nhà nước có biện pháp bảo đảm cân đối để bình ổn thị trường. Ngày 23-3-2022, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 959/BXD-KTXD đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Sở Xây dựng bám sát diễn biến thị trường VLXD; kịp thời cập nhật, công bố điều chỉnh giá VLXD, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường, tránh hiện tượng đầu cơ, thổi giá.



Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng khảo sát thông tin về giá VLXD, nhất là các vật liệu chủ yếu và phổ biến (đất san lấp, thép, cát, đá...) trên địa bàn để bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, sát với giá thị trường và có hiệu quả trong việc thực hiện công bố giá VLXD. Về vấn đề này, ông Lý Tấn Toàn-Phó Giám đốc Sở Xây dựng-thông tin: “Để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư cũng như đơn vị tư vấn trong công tác lập dự toán, điều chỉnh dự toán công trình, Sở tiếp tục rà soát, cập nhật giá VLXD theo giá thị trường và dự kiến sẽ công bố trước ngày 10-4”.



