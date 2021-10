Giá xăng tăng lên mức cao nhất trong 7 năm

Từ 15h chiều 11/10, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 967 đồng/lít lên 21.683 đồng/lít, cao nhất kể từ tháng 11/2014. Trong khi đó, xăng RON 95 tăng thêm 934 đồng/lít.





Chiều 11/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần.



Theo đó, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 967 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 934 đồng/lít. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 21.683 đồng/lít và xăng RON 95 là 22.879 đồng/lít.



Như vậy, giá các mặt hàng xăng trong nước đã có lần tăng thứ ba liên tiếp. Giá xăng trong nước hiện ở mức cao nhất trong vòng 7 năm.









Tính từ ngày 11/11/2020, giá các mặt hàng xăng trong nước đã tăng tới 16 lần, giảm 3 lần và giữ nguyên 3 lần, với xăng E5 RON 92 tăng tổng cộng 7.798 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 8.178 đồng/lít.



Ngoài ra, giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng khá mạnh. Sau khi điều chỉnh, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là 17.545 đồng/lít; dầu hỏa là 16.622 đồng/lít và dầu mazut là 17.097 đồng/kg.



Ở kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính - Công Thương không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả mặt hàng xăng, tuy nhiên, trích quỹ cho dầu mazut 100 đồng/kg.



Đồng thời, liên Bộ chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 950 đồng/lít, với dầu diesel là 150 đồng/lít, dầu hỏa 100 đồng/lít.



Thời gian qua, việc giá dầu thế giới liên tục tăng mạnh đã tác động trực tiếp đến giá xăng dầu trong nước. Giá dầu WTI của Mỹ có thời điểm đạt ngưỡng 79,35 USD/thùng, cao nhất 7 năm; trong khi dầu Brent chạm 82,39 USD/thùng, cao nhất 3 năm.



Sở dĩ giá mặt hàng nhiên liệu tăng nóng chủ yếu do OPEC+ quyết định không đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng bất chấp nhu cầu dầu mỏ thế giới ngày càng lớn. Các nước nới lỏng lệnh cấm đi lại và chuẩn bị nguồn cung cho mùa lạnh khiến giá “vàng đen” leo thang.



Trước tình trạng trên, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã sử dụng linh hoạt quỹ bình ổn giá, giúp cho mặt hàng xăng dầu trong nước chỉ tăng khoảng 30%, thấp hơn so với đà tăng trên thế giới. Tuy nhiên, trong công thức tính giá cơ sở, các loại thuế phí đang chiếm tỷ trọng cao trong việc cấu thành giá xăng. Do vậy, Bộ Công Thương đã đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính sớm rà soát, giảm các loại thuế đối với mặt hàng này.





