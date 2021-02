Tổng cục Thuế chỉ đạo rà soát "chiêu" chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ doanh nghiệp ma

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế chủ động rà soát các trường hợp có rủi cao về hoàn thuế giá trị gia tăng.





Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi 4 Cục Thuế Tây Ninh, Long An, Đồng Nai và TP HCM về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) có rủi ro cao đối với hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử.



Về nội dung hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng linh kiện điện tử, Tổng cục Thuế nhận được Báo cáo số 8194/BC-TCHQ của Tổng cục Hải Quan gửi Bộ Tài chính về kết quả đấu tranh với hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của một số doanh nghiệp (DN) tại địa bàn khu vực phía Nam.



Tại báo cáo trên nêu kết quả điều tra xác minh xác định Công ty Cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức và Công ty Cổ phần thương mại Sài Gòn Tây Nam đã có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Cụ thể, trên cơ sở số liệu của Tổng cục Hải quan và tài liệu thu giữ của các đối tượng, DN có liên quan xác định có hơn 70 DN liên quan đến vụ án, trong đó có một số DN ma (không có thật), một số DN do đối tượng thuê hoặc mua lại... để thực hiện hành vi phạm tội.



Ngày 30-12-2020, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã họp và thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án về các tội: Tội buôn lậu (Điều 188); tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới (Điều 189); tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (Điều 341).



Từ kết quả điều tra nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ hồ sơ vi phạm thực tế (nếu có) của Công ty Cổ phần thương mại Sài Gòn Tây Nam và Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Nam Anh để xử lý thu hồi hoàn thuế GTGT theo quy định.



Thực hiện phối hợp công tác với các Cục Thuế để kiểm tra xác minh đối với các DN liên quan bán hàng cho Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam; Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Nam Anh và các Công ty có liên quan. Đồng thời trao đổi trực tiếp với Cục Thuế TP HCM về phương pháp và kinh nghiệm để thực hiện kiểm tra, đối chiếu, xác minh nghiệp vụ kinh tế phát sinh và dòng tiền của các công ty nêu trên.



Theo Tổng cục Thuế, trường hợp cơ quan thuế xác định các công ty có rủi ro cao về hoàn thuế vi phạm pháp luật với mục đích trốn thuế cần kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ để cung cấp thông tin bổ sung hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an theo quy định. Căn cứ hồ sơ thực tế và đối chiếu với quy định của pháp luật để xử lý về hoàn thuế GTGT theo quy định.



Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế chủ động rà soát các trường hợp tương tự đối với các mặt hàng có rủi cao về hoàn thuế GTGT; đồng thời công khai thông tin về các công ty vi phạm pháp luật về thuế, các công ty có hành vi mua bán hoá đơn bất hợp pháp đến người nộp thuế để kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp tương tự. Tổng cục Thuế nhấn mạnh, các cục thuế phải báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5-3-2021.



Theo Minh Chiến (NLĐO)